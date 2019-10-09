Колесо Майдана

Украинцы снова собираются на «майданы» после того, как команде Владимира Зеленского удалось согласовать и подписать «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Комплекс мер по мирному урегулированию не могли утвердить с 2016 года, но вместо того, чтобы радоваться долгожданному дипломатическому прорыву, люди жгут файеры и грозят властям очередным госпереворотом. В лидеры протеста предсказуемо выдвинулся Петр Порошенко , обвиняющий Зеленского в «российском реваншизме». Однако более серьезная угроза действующему режиму исходит вовсе не от него, и даже не от радикальных националистов. Действующие лица очередного украинского Майдана и их мотивы — в материале «Ленты.ру».

Вот — новый переворот

Протестные акции по всей Украине начали собираться буквально сразу после подписания новых соглашений по Донбассу 1 октября, но первый организованный протест состоялся спустя неделю. 6 октября в Киеве на майдан вышли около 10 тысяч человек под лозунгом «Остановим капитуляцию». Капитуляцию протестующие видят в положении об особом статусе Донбасса, которое прописано в «формуле Штайнмайера» — как они считают, в интересах «страны-агрессора» России

Документ определяет механизм закрепления этого статуса, а также амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе вступит в силу закон об особом статусе территорий, который правительству Украины еще предстоит разработать. После подтверждения ОБСЕ легитимности выборов документ вступит в силу уже на постоянной основе.

Протест поддержали практически все объединения националистов, включая партию «Свобода» Олега Тягнибока и «Национальный корпус», созданный на базе добровольческого батальона «Азов». Известный националист Андрей Левус анонсировал новый митинг 14 октября и пригрозил устроить «конец режиму Зеленского», если власти не откажутся от выполнения соглашений. Это заявление было встречено аплодисментами. Организаторы подчеркнули, что акции являются «предупредительными», но до поры до времени.

Президент Зеленский попытался остановить протесты еще на стадии спонтанных митингов, записав обращение с объяснением сути и смысла спорного документа. Он подчеркнул, что соглашения не предполагают отказа от суверенитета над Крымом и Донбассом и не требуют, чтобы выборы на неподконтрольных территориях прошли «завтра и под дулом пулеметов». Зеленский заявил, что уважает право украинцев на протест, и пообещал «никогда не сдать Украину».

Он также призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации «некоторых политиков», которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу и при этом избежать уголовной ответственности».

Старые песни

Организаторами митингов на Украине, согласно странице мероприятия в Facebook, выступили активисты «Справы Громад». В правилах проведения акции указано, что участников просят не использовать политическую символику и лозунги, однако эту организацию нельзя назвать политически нейтральной.

В мае «Справа Громад» торжественно подписала меморандум об идеологическом сотрудничестве с партией «Блок Петра Порошенко», позже переименованной в «Европейскую солидарность». А лейтмотивом политической программы партии еще со времен предвыборной кампании было и остается заявление, что Зеленский работает на Россию и обязательно «сдаст» ей Донбасс и всю Украину. Порошенко как мантру повторяет эти обвинения в ответ на любой шаг нынешних властей в Киеве — от расширения люстрационных законов до анонсирования новых соглашений по мирному урегулированию. С точки зрения экс-президента, даже его уголовное преследование по 12 делам о коррупции и злоупотреблении властью инициированы Москвой

Зеленский неизменно возражал оппоненту, что мир является главным запросом украинских граждан. Благодаря миротворческой риторике он и выиграл выборы с рекордной поддержкой 73 процента голосов. Парламентские выборы, на которых президентская партия «Слуга народа» впервые в истории независимой Украины получила партийное большинство в Раде, только подтвердили, что курс сторонников Порошенко на продолжение войны уже непопулярен.

«Президент мира» и его команда уже отметились дипломатическими успехами, о которых при бывшем главе государства не могло быть и речи. Например, трехсторонней контактной группе по Донбассу удалось развести войска в районе Станицы Луганской и впервые заключить бессрочное перемирие, о чем команда Порошенко безуспешно пыталась договориться с 2016 года. При Зеленском Киеву удалось обменяться заключенными с Москвой и возобновить практику обмена пленными с непризнанными республиками Донбасса. Наконец именно команда нового президента подписала «формулу Штайнмайера», и в своем обращении к народу накануне массовых протестов Зеленский напомнил, что его предшественник также пытался начать реализацию этих мер. «Неужели он хотел предать Украину?» — задался вопросом глава государства.

Естественно, после таких успехов в деле урегулирования конфликта Порошенко просто обязан был встряхнуть свой электорат, состоящий преимущественно из националистов и патриотов. Ведь в его случае бездействие означает политическое забвение. Рейтинги стабильно низкие, ни одна из фракций в Верховной Раде не захотела создать альянс с его парией, а уголовные дела с участием бывшего президента только множатся.

Именно Порошенко первым произнес слово «капитуляция». По его мнению, Москва хочет сделать из Донбасса якорь для блокировки «евроинтеграционных и евроантлантических стремлений» Киева и превратить регион в новое Приднестровье. А еще Порошенко поспешил дистанцироваться от принятых командой Зеленского условий, заявив, что попытки навязать Киеву сценарий Москвы были отвергнуты украинскими властями еще в 2016 году, когда только создавалась дорожная карта Минских соглашений. Правда, это заявление опроверг сам Штайнмайер, но разгоряченная толпа вряд ли прислушалась к евробюрократу.

Посетив митинг в Киеве 6 октября и окунувшись в протестное единодушие майдана, Порошенко на какое-то время вновь почувствовал себя лидером и вождем. Но в дыму файеров он не заметил, как на национал-патриотическом поле у него появился серьезный конкурент, который намерен перехватить у бывшего президента инициативу.

В тылу друзей

Пока Петр Алексеевич прогуливался по майдану в Киеве, в поселок Золотое на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий . Названия поселков Золотое и Петровское часто фигурируют в последних новостях, поскольку в том районе должен состояться очередной этап разведения сил Киева и ЛНР.

Билецкий заявил, что его сторонники не допустят «преступного» отвода войск, и даже в том случае, если Вооруженные силы (ВСУ) покинут поселок, его будут защищать «ветераны, взявшие в руки оружие в 2014 году». По его словам, их об этом попросили жители Золотого, соседнего Северодонецка и всей Луганской области.

7 октября, в день предполагаемого разведения войск, Билецкий заявил, что его добровольцы поселились в домах местных жителей и готовы в любой момент выдвинуться на боевые позиции, если власть оставит людей «без прикрытия». В тот же день официальный Киев объявил, что разведение сил отложено из-за недавних обстрелов Золотого: договоренности предполагают, что демилитаризация зоны начнется только после семидневного затишья. Лидер «Нацкорпуса» воспринял это заявление как личную победу — в соцсетях и СМИ он распространил призыв ко «всеобщей мобилизации» в Золотом и призвал своих сторонников стягиваться в поселок, чтобы не допустить очередной попытки отвести войска 9 октября. Впрочем, эта дата официально нигде не называлась.

Уже 8 октября на призыв Билецкого откликнулся еще один известный националист. Андрей Гергерт , заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша , пригрозил Зеленскому вывести на позиции в Донбассе до 20 тысяч человек, которые в разное время воевали в составе его формирования. «Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — пообещал он.

Примечательно, что бойцы «Азова» хоть и являются добровольческим формированием, но юридически считаются военнослужащими, приписанными к Национальной гвардии Украины, которая, в свою очередь, является ведомством в структуре МВД страны. Главе этого министерства Арсену Авакову неоднократно приписывали неформальный контроль и над бывшими добровольцами, из которых сформировали «Нацкорпус». Аваков это отрицает, но нельзя не отметить роль националистов в его конфликте с Порошенко, который во время предвыборной кампании вылился в ожесточенную борьбу административных ресурсов. Именно глава МВД открыто пресекал фальсификации команды тогдашнего президента Украины, а вслед за его обвинениями власти в подготовке подлогов «Нацкорпус» громил агитационные митинги Порошенко.

А еще Аваков связан с олигархом Игорем Коломойским, которому, в свою очередь, приписывают едва ли не полный контроль над Зеленским. Бизнесмен открыто признавал, что у них с министром «фан-клуб» нового президента, и они вместе радовались его победе на выборах, поэтому он лично рекомендовал главе государства оставить руководителя МВД на посту как «фактор стабильности в стране». Так и произошло, несмотря на недовольство Аваковым среди граждан Украины — люди даже пикетировали здание министерства с требованием отправить его в отставку из-за нескольких резонансных дел — например, убийства ребенка пьяными полицейскими.

Согласно официальной позиции «Слуги народа», которую огласил руководитель фракции Давид Арахамия , старые министры нужны новому правительству на время переходного периода. Аваков сохранил пост под персональную ответственность президента. При этом нельзя сказать, что министр намерен оставаться в «группе поддержки» Зеленского. Ему и Коломойскому приписывают контроль за объединением самовыдвиженцев «За будущее» в Раде; кроме того, по неофициальным данным, около 30 человек из правящей партии «Слуга народа» также являются людьми министра и олигарха. Этого достаточно, чтобы заблокировать решение даже всесильной партии власти, формально обладающей конституционным большинством.

Человек Коломойского есть и в ближайшем окружении президента — это бывший юрист бизнесмена, а ныне руководитель администрации Зеленского Андрей Богдан . И эта фигура угрожает имиджу Зеленского не только на Украине, но и за рубежом.

Народ против «серого кардинала»

Отставка Богдана стала еще одним требованием протестующих в Киеве 6 октября. К Богдану относятся с подозрением из-за его связей с Коломойским, который считается на Украине преступником — он обвиняется в выводе за рубеж более двух миллиардов гривен. Кроме того, глава администрации президента работал в правительстве Николая Азарова при Викторе Януковиче , что дает противникам Зеленского повод кричать о «российском реваншизме».

Богдан успел внести раздор даже в команду Зеленского. 5 июля стало известно, что у него напряженные отношения с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым, бывшим руководителем штаба Зеленского. А в конце сентября уволенный якобы по собственному желанию бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк — еще один близкий соратник президента — открыто раскритиковал Богдана и весь президентский офис за продвигаемый ими политический курс.

Данилюк заявил, что Богдан использует методы «решалы» в государственных делах, таким образом утягивая Украину в прошлое, и пожаловался, что все его инициативы по реформированию правоохранительных ведомств блокировались. Также экс-руководитель СНБО обвинил главу администрации в непрофессионализме и ангажированности, то есть фактически в лоббировании интересов Коломойского. Он указал, что позиция Богдана по делу о национализации Приватбанка совпадает с позицией олигарха, который настаивает на отмене судебного решения и хочет добиться компенсации. Подобные действия грозят Украине серьезными репутационными потерями и ставят под сомнение продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

В МВФ уже предупреждали, что откажутся кредитовать Киев в случае уступок Коломойскому. Сильное влияние олигархов и госкомпаний на экономику, а следовательно, слабые результаты борьбы с коррупцией стали главным поводом для критики Украины со стороны миссии МВФ, которая работала в республике с 10 по 26 сентября. Киев пытался договориться о новой программе финансовой поддержки, но не получил ее. Также в отчете фонда по итогам работы нет информации о том, будет ли выделен новый транш в рамках программы, одобренной в декабре прошлого года.

Однако пока главное требование международного сообщества к Зеленскому — урегулирование конфликта в Донбассе и выполнение Минских соглашений, чего так и не смогли добиться от его предшественника. «Формула Штайнмайера» — прямой путь к выполнению этих требований, и именно поэтому Киев не идет навстречу протестующим.

Несмотря на оговорки представителей команды Зеленского о «необязательности» соглашений, они признают, что Украине придется выполнять политические обязательства перед «союзниками». В противном случае имидж украинской власти как руководства «современной европейской страны», и так подпорченный сомнительными связями, будет окончательно разрушен. А без поддержки международного сообщества Киеву не решить свои серьезные проблемы в экономике, обремененной долгами.

Чисто бизнес

А вот выгоден ли мир в Донбассе бизнесу — в частности, лично Коломойскому, — это большой вопрос. В сентябре глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус пролоббировал изменения в законодательстве, которые позволяют закупать российский и белорусский уголь. Закупку осуществляет связанная с олигархом фирма. Уголь идет на крупнейшее украинское госпредприятие в сфере энергетики «Центрэнерго», руководить которым с лета неформально начали связанные с Коломойским люди.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и бывший глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк уже заявили, что данный закон открывает путь для контрабанды угля из Донбасса (под видом иностранного), закупки которого прекратились в 2017 году из-за экономической блокады региона. Корольчук также отмечает, что благодаря этой схеме «Центрэнерго» продает уголь на ТЭС еще дороже, чем по скандальной формуле «Роттердам+», позволяющей покупать сырье в Европе, а произведенная электроэнергия отправляется на аффилированные с Коломойским предприятия по заниженной цене.

Установление мира в Донбассе автоматически означает снятие экономической блокады с региона, то есть открывает возможности для легальной торговли углем внутри Украины. И необходимость завозить его в страну по импортным ценам отпадает сама собой.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что запрос подавляющего большинства простых украинцев на мир по-прежнему силен — рейтинг одобрения работы Зеленского за август-сентябрь вырос почти на 20 процентов и в сентябре составлял 71 процента. То есть фактически глава государства не утратил рекордную поддержку народа в период принятия сложных решений по Донбассу, несмотря на усилия его тайных и явных недоброжелателей.