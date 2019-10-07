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На Украине прокомментировали ликвидацию русских школ 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
На Украине прокомментировали ликвидацию русских школ
Фото: Lenta.ru
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев раскрыл подробности инициативы Министерства образования страны по переводу всех русскоязычных школ на украинский. Об этом сообщает УНИАН.
«Есть закон об образовании, который четко определяет, что языком обучения в школе является государственный язык, то есть украинский», — объяснил он. Горбачев напомнил, что этот закон был принят еще в 2017 году, и, согласно ему, языки меньшинств, в том числе и русский, можно изучать на отдельных уроках.
По его словам, если это «уроки русского языка или зарубежной литературы, где изучают произведения русской литературы», то в отношении языка обучения «нет никаких возражений», однако другие предметы нужно преподавать на украинском.
Кроме того, Горбачев подчеркнул, что учителя не владеющие украинским не имеют права работать в государственных школах. Он отметил, что обязанность контролировать соблюдение законодательства возложено на администрацию учебного заведения.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.
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Украина , Образование , Партия Зеленского , День учителя , Сергей Горбачев , Минобрнауки
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