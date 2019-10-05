«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе

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Украинский журналист призвал организовать в Донбассе фильтрационные лагеря 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Львовский журналист Олег Радык, ведущий программы «Большие переговоры» на украинском телеканале «Первый западный» призвал организовать в Донбассе фильтрационные лагеря и избивать жителей региона за неправильный ответ на националистический лозунг «Слава Украине».
«Хотите правду, как вернуть Донбасс. Когда мы войдем туда — 40 лет зачисток и антитеррор, запрет употребления русского языка для чиновников. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии *** (отменить — прим. ВЗГЛЯД). Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской оккупации (так в Киеве говорят о якобы присутствующих в Донбассе российских войсках — прим. ВЗГЛЯД)», — написал журналист в Facebook.
Он также призвал пропускать жителей региона через фильтрационные лагеря, которые предложил оборудовать в шахтах, и заявил, что в старости согласен быть начальником фильтрационного лагеря в Горловке.
«Все магазины должны быть «Рошен». А по телевизору «95 квартал». … И *** (бить — прим. ВЗГЛЯД) всех, кто не отвечает правильно на «Слава Украине», — написал журналист.
Свой пост журналист саркастически назвал «Формулой Радыка».
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», что стало едва ли не первым за долгое время шагом украинских властей на пути к выполнению Минских соглашений. Сразу после этого украинские националисты, не согласные с действиями Зеленского, начали митинг у офиса президента Украины в Киеве, потребовав от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского.
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Комментарии47
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Рошен , СБУ , Львов
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