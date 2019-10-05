«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе

Украинский журналист призвал организовать в Донбассе фильтрационные лагеря

Львовский журналист Олег Радык, ведущий программы «Большие переговоры» на украинском телеканале «Первый западный» призвал организовать в Донбассе фильтрационные лагеря и избивать жителей региона за неправильный ответ на националистический лозунг «Слава Украине ».

«Хотите правду, как вернуть Донбасс. Когда мы войдем туда — 40 лет зачисток и антитеррор, запрет употребления русского языка для чиновников. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии *** (отменить — прим. ВЗГЛЯД). Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской оккупации (так в Киеве говорят о якобы присутствующих в Донбассе российских войсках — прим. ВЗГЛЯД)», — написал журналист в Facebook.

Он также призвал пропускать жителей региона через фильтрационные лагеря, которые предложил оборудовать в шахтах, и заявил, что в старости согласен быть начальником фильтрационного лагеря в Горловке.

«Все магазины должны быть «Рошен». А по телевизору «95 квартал». … И *** (бить — прим. ВЗГЛЯД) всех, кто не отвечает правильно на «Слава Украине», — написал журналист.

Свой пост журналист саркастически назвал «Формулой Радыка».