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Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Выборы на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей состоятся, когда там будут обеспечены условия безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» (запись доступна на сайте телеканала «Украина»).
По его словам, кампания должна проходить по «той же формуле» и в то же время, что и выборы на всей территории страны. «Президент Украины [Владимир Зеленский] четко заявил, что на нас ничего не давит и мы не хотим эти выборы до нового года. (…) Условия безопасности президент Украины также описал. Это контроль над территорией», — пояснил Пристайко.
Глава МИД подчеркнул, что голосование состоится исключительно в соответствии с украинским законодательством, а также при условии присутствия независимого наблюдателя ОБСЕ.
В ходе телепрограммы министр также допустил возобновление железнодорожного сообщения между Донбассом и Украиной. «Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — сообщил он, отметив, что первый шаг к этому — восстановление моста у станицы Луганской.
3 октября сообщалось, что в Офисе Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе. На данный момент в команде прорабатывают две возможных даты кампании: в октябре 2020 года, одновременно с очередными местными выборами по всей Украине, и раньше — весной-летом 2020 года.
Проведение местных выборов в непризнанных республиках — один из пунктов минских соглашений. Его реализация частично изложена в подписанной 1 октября участниками контактной группы по Украине «формуле Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в регионе. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.
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Комментарии173
Украина , Видео , В мире , Политика , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , ОБСЕ , Киев
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