Рада приняла закон о прослушке

Парламент Украины на заседании в пятницу принял президентский закон, который наделяет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) правом самостоятельно осуществлять прослушку. Такое решение поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины . Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе, кроме ряда пунктов, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Документом предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

При этом на этапе второго чтения депутаты отказались внести правку в закон о статусе депутата Рады, которой разрешалось с санкции генерального прокурора проводить обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, а также применять к ним негласные следственные меры.

Документом также предоставляется следственному судье, суду при решении о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.