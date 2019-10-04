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Рада приняла закон о прослушке 

РИА Новости 1 час назад
Рада приняла закон о прослушке
Фото: РИА Новости
Парламент Украины на заседании в пятницу принял президентский закон, который наделяет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) правом самостоятельно осуществлять прослушку. Такое решение поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе, кроме ряда пунктов, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Документом предлагается предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.
При этом на этапе второго чтения депутаты отказались внести правку в закон о статусе депутата Рады, которой разрешалось с санкции генерального прокурора проводить обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, а также применять к ним негласные следственные меры.
Документом также предоставляется следственному судье, суду при решении о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.
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Украина , В мире , Верховная Рада
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