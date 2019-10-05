На Украине захотели связать Донбасс и Киев поездами

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В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом 

RT на русском + ещё 1 33 минуты назад
Железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганкой, в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».
«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.
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Украина , Видео , В мире , Вадим Пристайко , РИА Новости , Киев
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