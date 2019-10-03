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Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу 

Рамблер 45 минут назад
Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.
Вопрос звучал следующим образом: «Стоит ли отказаться приглашать украинских экспертов на передачи политического формата?».
И 64% опрошенных (то бишь большинство) считают, что отказаться приглашать их стоит. По их мнению, украинцы на таких шоу ведут себя слишком «нагло и фривольно». Они утверждают, что так быть не должно.
20% проголосовавших не смотрят передачи данного формата, поэтому проявляют безразличие к данному вопросу.
У 16% россиян другое мнение на этот счет. Они утверждают, что украинских экспертов приглашать стоит, поскольку «на них и держатся все эти передачи».
Всего в опросе приняли участие 5251 человек.
Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин вытолкал из студии украинского журналиста Андрея Метелева после нелестных высказываний о недавно скончавшемся худруке «Ленкома» Марке Захарове. Слова публициста телеведущий расценил как «топтание могилы режиссёра».
Обсуждение участников программы касалось ситуации на Украине. Метелев заявил, что Россия по отношению к соседнему государству проявляет такую же агрессию, как ранее проявлял СССР, в частности присоединив к Украинской ССР её ныне западные области. По словам журналиста, именно это обстоятельство впоследствии спровоцировало появление в этих регионах «бандеровщины» и «радикального национализма».
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Комментарии1
Украина , Марк Захаров , Артем Шейнин
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