Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.

Вопрос звучал следующим образом: «Стоит ли отказаться приглашать украинских экспертов на передачи политического формата?».

И 64% опрошенных (то бишь большинство) считают, что отказаться приглашать их стоит. По их мнению, украинцы на таких шоу ведут себя слишком «нагло и фривольно». Они утверждают, что так быть не должно.

20% проголосовавших не смотрят передачи данного формата, поэтому проявляют безразличие к данному вопросу.

У 16% россиян другое мнение на этот счет. Они утверждают, что украинских экспертов приглашать стоит, поскольку «на них и держатся все эти передачи».

Всего в опросе приняли участие 5251 человек.

Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин вытолкал из студии украинского журналиста Андрея Метелева после нелестных высказываний о недавно скончавшемся худруке «Ленкома» Марке Захарове . Слова публициста телеведущий расценил как «топтание могилы режиссёра».

Обсуждение участников программы касалось ситуации на Украине. Метелев заявил, что Россия по отношению к соседнему государству проявляет такую же агрессию, как ранее проявлял СССР, в частности присоединив к Украинской ССР её ныне западные области. По словам журналиста, именно это обстоятельство впоследствии спровоцировало появление в этих регионах «бандеровщины» и «радикального национализма».