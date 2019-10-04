На мэрии Киева вывесили плакат против «формулы Штайнмайера» 

Фотографию опубликовали журналисты украинского издания «Страна». На фасаде мэрии висит белый баннер с надписью: «Нет капитуляции».
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Рядом — еще один плакат, поменьше. Предполагается, что инсталляция принадлежит членам националистической партии «Свобода», запрещенной на территории российского Крыма.
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Напомним, после брифинга президента Украины Владимира Зеленского в Киеве организовали протесты против принятия так называемой «формулы Штайнмайера», согласно которой Киев обязан законодательно предоставить ЛДНР особый статус. В акциях приняли участие члены неонацистских группировок, а также сторонники бывшего президента Петра Порошенко. Причем по свидетельствам очевидцев, а также информации из СМИ. протестующие также выражали протест против участия в мероприятии представителей «Нацкорпуса».