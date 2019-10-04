На мэрии Киева вывесили плакат против «формулы Штайнмайера»

Фотографию опубликовали журналисты украинского издания «Страна». На фасаде мэрии висит белый баннер с надписью: «Нет капитуляции».

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Рядом — еще один плакат, поменьше. Предполагается, что инсталляция принадлежит членам националистической партии «Свобода», запрещенной на территории российского Крыма.

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