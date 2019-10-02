«Власти хотят закрыть рот всем»: за что борются украинские СМИ

Украинские журналисты обратились с открытым письмом к европейским лидерам с просьбой защитить свободу слова в стране. Нацсовет начал разбирательства сразу с тремя телеканалами, которые связаны с Виктором Медведчуком . В эфирах NewsOne, «112 Украина » и ZIK транслируется идея соблюдения минских соглашений и поиска компромисса с Россией . При этом непонятно, зачем Владимир Зеленский борется с ними: если он намерен закончить войну, то работа этих каналов — в его интересах.

Так политики выразили свое возмущение решением Национального совета по телерадиовещанию лишить телеканал «112 Украина» цифровой лицензии. Та же участь может постичь и NewsOne — Нацсовет намерен обратиться с этим вопросом в суд. Кроме того, в начале сентября пресс-служба регулятора сообщила о внеплановых проверках телеканала ZIK.

«Решение, принятое 26 сентября Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, которым телеканал «112. Украина» лишили лицензии на цифровое вещание, является ничем иным, как покушением на свободу слова на Украине. В связи с этим коллектив телеканала просит защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости на Украине попросту не получается», — говорится в письме.

Эти же телеканалы сегодня провели свои акции протеста — на полчаса было прекращено активное вещание, в эфире появились ведущие и гости телепередач с заклеенными черным скотчем ртами.

«Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но, несмотря на все попытки, закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно, слово в Украине снова станет свободным», — цитирует «Страна.Ua» слова генпродюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского.

Украинские журналисты и общественные деятели серьезно обеспокоены усугубляющимся положением СМИ. Причем от правительства Зеленского совсем не ожидали подобного. Тем не менее, вопрос о свободе слова звучит на Украине все чаще и громче.

Слово оппозиции

Все три телеканала принадлежат Тарасу Козаку , экс-депутату от «Оппозиционного блока». Он считается близким соратником главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медвечука.

На Украине, впрочем, называют телеканалы «медведчуковскими». Когда в июне Козак приобрел ZIK, ряд сотрудников и журналистов покинули канал, заявив о нежелании работать на «кума Путина».

В начале июля NewsOne анонсировал телемост с российским федеральным телеканалом «Россия». Предсказуемо подобные планы немедленно вызвали негативную реакцию украинских политиков. Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала Нацсовет отреагировать на проведение телемоста, который, впрочем, не состоялся из-за угроз, поступивших журналистам.

История с телемостом стала самой яркой в повестке трех телеканалов, которые являются, пожалуй, главными посредниками между «Оппозиционной платформой» и ее избирателями. В эфиры часто приглашаются представители этой политической силы, которые выступают за соблюдение минских соглашений и, в частности, предоставление особого статуса Донбассу.

Первые тревожные сигналы для телеканалов Медведчука-Козака появились в ходе первого же заседания новой Верховной рады. Должность главы комитета по свободе слова стала единственной, которую получила «Оппозиционная платформа». Правда, партии достался комитет с урезанными полномочиями.

«Они не хотят конструктивно работать с оппозицией. Оставили комитет по свободе слова. Более того, сказали, что этот комитет готовят для оппозиции, забрали оттуда все абсолютно. То есть в принципе можно назвать его «комитет по ничего-неделанию». Реально, каких-то функций у оппозиции, понятно, не будет»,

— рассказал журналистам депутат от партии Вадим Рабинович.

Важнейшие полномочия комитета, такие как влияние на законодательство по части СМИ, передали новому комитету по гуманитарной политике, который возглавил депутат от «Слуги народа». «Оппозиционной платформе» остались те сферы, которые не наделяют комитет никаким реальным влиянием. Уже тогда журналисты заговорили о готовящейся зачистке информационного пространства страны, и не в пользу оппозиции.

Свобода слова Виктора Медведчука

Еще до начала работы нового созыва Верховной рады, депутат «Слуги народа» Никита Потураев дал интервью украинскому «Детектор Медиа», в котором достаточно ясно дал понять, что ждет телеканалы Козака-Медведчука, которые транслируют политику сближения с Россией.

«Я считаю, что в отдельных случаях регулятор должен иметь право жестче реагировать, например, на показ того же фильма Оливера Стоуна (фильм об Украине, который планировал показать NewsOne. — «Газета.Ru»)», — заявил тогда Потураев.

При этом он отметил, что регулировать контент, касающийся отношений России и Украины, достаточно сложно. Для этого необходимо прописать четкие критерии, по которым Нацсовет сможет выносить решение. Любопытно, впрочем, что развитие ситуации Никита Потураев предсказал с максимальной точностью.

«Но если бы Нацсовет даже имел такое право сейчас и выключил канал, то они пошли бы с истерикой в Страсбург, Брюссель, Европейский суд по правам человека . И мы почти на 100% проиграли бы. Потому что у нас не прописаны критерии, что такое вредоносный контент. Это сложная и опасная вещь. Они пользуются тем, что в ЕС демократические страны, которые отстаивают права и свободы человека, — заявил он. —

Например, медведчуковские каналы говорят же о целостности страны, только с особым статусом. Могу ли я сказать, что особый статус — это преступление, если его предыдущая Верховная рада поддержала? И где у меня доказательства, что это преступление?»

Из интервью Потураева можно сделать вывод, что «Слуга народа» еще летом задумывался, как именно ввести наказание за пророссийскую риторику в СМИ. Решение нашлось уже в конце августа, через десять дней после публикации интервью.

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский рассказал журналистам, что регулятор планирует обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала NewsOne. Вскоре депутат «Оппозиционной платформы» Олег Волошин в своем фейсбуке рассказал, что решение принято из-за его выступления в эфире канала.

По словам политика, Нацсовет усмотрел признаки разжигания вражды из-за призывов Волошина к предоставлению особого статуса Донбассу, а также уважению прав русскоязычного населения. 5 сентября Насцовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии, а также объявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.

С телеканалом «112 Украина» регулятору пришлось проще. 26 сентября он отказал в продлении цифровых лицензий из-за того, что дочерние компании канала, получившие лицензии как региональные СМИ, транслируют эфир «112», а не производят собственный контент.

Нацсовет на службе правительства

Украинские журналисты и политологи уверены, что действия Нацсовета политически мотивированы, а власть ограничивает свободу слова.

«Нацсовет у нас традиционно заглядывает в рот начальству — администрации президента, так что ничего удивительного в этом нет. Они пользуются шансом сократить возможность работать вот таким ресурсам, которые ведут редакционную политику, которая им не нравится»,

— отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

При этом причины, по которым правительство Зеленского действует подобным образом — не ясны. Непонятно также, собирается ли президент соблюдать минские соглашения, которые подразумевают предоставление Донбассу особого статуса.

Накануне Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», согласно которой Киев должен предоставить республикам Донбасса особый статус и провести в регионе выборы. Более того, президент заявил о необходимости включения данного плана в закон об особом статусе Донбасса.

«Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью. И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал Зеленский.

При этом на следующий же день в партии «Слуга народа» опровергли подписание «формулы Штайнмайера» на встрече контактный группы по Донбассу в Минске.

Раньше непоследовательность президента в этом вопросе можно было объяснить тем, что украинское общество не готово к шагам навстречу введению местного самоуправления в Донбассе. Если это действительно так, то действия правительства по ограничению свободы слова тех СМИ, которые как раз продвигают идею соблюдения минских соглашений, выглядят нелогично.

Как отмечает Михаил Погребинский, все остальные украинские телеканалы «работают против компромисса с Москвой и Донбассом». Если Зеленский хочет закончить войну, то работа «медведчуковских каналов», которые как раз продвигают компромиссную линию, играет на руку президенту.

Возможно, что телеканалы-рупоры «Оппозиционной платформы» просто неудобны Зеленскому, так как это политическое объединение представляет угрозу рейтингу президента, который обещал избирателям закончить войну.

Националистически настроенные партии, основном, потеряли свой электорат, и именно лидеры «Платформы» выступают с критикой президента каждый раз, когда он выражает неготовность к соблюдению минских соглашений. В отличие от него, партия Медведчука уже давно и ясно дала понять, что для прекращения войны существует только один путь — и именно в эфирах этих телеканалов звучат упреки в адрес президента в том, что он недостаточно делает для достижения своей цели.