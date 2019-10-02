Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского

Участники митинга в Киеве направились к офису президента

Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящего на Майдане Незалежности в Киеве , направились к зданию офиса президента страны. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, такое решение было принято демонстрантами спустя час после начала митинга.

Отмечается, что в акции протеста по состоянию на 20:00 участвовали не менее 1,5 тысячи человек.

Ранее СМИ сообщали, что на митинге в Киеве собрались в том числе участники боевых действий в Донбассе и националисты.

Они выступили против подписания формулы Штайнмайера украинской стороной.