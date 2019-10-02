Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского

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Участники митинга в Киеве направились к офису президента 

RT на русском 43 минуты назад
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящего на Майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, такое решение было принято демонстрантами спустя час после начала митинга.
Отмечается, что в акции протеста по состоянию на 20:00 участвовали не менее 1,5 тысячи человек.
Ранее СМИ сообщали, что на митинге в Киеве собрались в том числе участники боевых действий в Донбассе и националисты.
Они выступили против подписания формулы Штайнмайера украинской стороной.
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Украина , Видео , В мире , Киев
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