Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского

Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящего на Майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, такое решение было принято демонстрантами спустя час после начала митинга.
Отмечается, что в акции протеста по состоянию на 20:00 участвовали не менее 1,5 тысячи человек.
Ранее СМИ сообщали, что на митинге в Киеве собрались в том числе участники боевых действий в Донбассе и националисты.
Они выступили против подписания формулы Штайнмайера украинской стороной.