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Молчаливая акция: на Украине журналисты вышли в эфир с заклеенными ртами 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Молчаливая акция: на Украине журналисты вышли в эфир с заклеенными ртами
Фото: ТК «Звезда»
Это был знак протеста в ответ на гонения, которым подвергся канал «112. Украина».
Три украинских телеканала провели в прямом эфире акцию протеста — журналисты начали утреннее вещание, заклеив рты черными лентами.
Их молчание продолжалось ровно 30 минут. Это был знак протеста в ответ на гонения, которым подвергся канал «112. Украина». Власти лишили его лицензии на цифровое вещание, однако он продолжил работу в интернете, по кабельным сетям и через спутник.
Молчаливый протест не помог. Позднее стало известно, что Национальный совет Украины подал иск о лишении лицензии телеканала NewsOne, который тоже принимал участие в сегодняшней акции.
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Украина , В мире , Конфликты
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