Молчаливая акция: на Украине журналисты вышли в эфир с заклеенными ртами

Это был знак протеста в ответ на гонения, которым подвергся канал «112. Украина ».

Три украинских телеканала провели в прямом эфире акцию протеста — журналисты начали утреннее вещание, заклеив рты черными лентами.

Их молчание продолжалось ровно 30 минут. Это был знак протеста в ответ на гонения, которым подвергся канал «112. Украина». Власти лишили его лицензии на цифровое вещание, однако он продолжил работу в интернете, по кабельным сетям и через спутник.

Молчаливый протест не помог. Позднее стало известно, что Национальный совет Украины подал иск о лишении лицензии телеканала NewsOne, который тоже принимал участие в сегодняшней акции.