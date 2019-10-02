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Зеленский предложил создать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма.
Зеленский отметил, что одним из приоритетов работы комиссии являются «правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий», для решения которых необходимо разработать «концепцию переходного правосудия», передает ТАСС.
«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, — а в некоторых случаях и освобождение от нее, — за сотрудничество с оккупационными властями», — сказал президент Украины.
Он пояснил, что концепция должна включать «меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализации права на получение правды о ходе событий конфликта».
Кроме того, на заседании Зеленский отметил необходимость «стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения».
Напомним, 1 октября Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве и потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.
В Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
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Комментарии
Украина , В мире , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , ОБСЕ , СБУ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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