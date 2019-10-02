Зеленский предложил создать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма

Зеленский отметил, что одним из приоритетов работы комиссии являются «правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий», для решения которых необходимо разработать «концепцию переходного правосудия», передает ТАСС.

«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, — а в некоторых случаях и освобождение от нее, — за сотрудничество с оккупационными властями», — сказал президент Украины.

Он пояснил, что концепция должна включать «меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализации права на получение правды о ходе событий конфликта».

Кроме того, на заседании Зеленский отметил необходимость «стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения».

Напомним, 1 октября Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве и потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.