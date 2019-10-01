Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донбасс получит статус: Украина подписала «формулу Штайнмайера» 

Газета.Ru 3 часа назад
Украина приняла особый статус Донбасса
Фото: Газета.Ru
В ходе встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе была подписана «формула Штайнмайера». Она определяет механизм придания особого статуса самопровозглашенным республикам на востоке Украины. Еще в прошлом месяце Киев препятствовал утверждению этой инициативы, что поставило под угрозу проведение саммита «нормандской четверки». Владимир Зеленский уже заявил, что «формула» будет вписана в новый закон о статусе Донбасса.
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе подписал «формулу Штайнмайера», сообщил РИА «Новости» информированный источник на переговорах в Минске.
«Текст «формулы» подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных] республик, Российской Федерации и ОБСЕ», — отметил собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил агентству информированный источник в Москве. Впрочем, он сказал об этом с формулировкой «вроде бы подписали». По его словам, детали позднее огласит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу» еще предстоит прописать в новом законе об особом статусе Донбасса.
«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе»,
— подчеркнул украинский лидер на брифинге, передает ТАСС.
По словам полпреда России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Бориса Грызлова, все ее участники на встрече 1 октября договорились об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
«Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании Контактной группы затормозило подписание этой формулы», — отметил он.
По итогам заседания 18 сентября Грызлов сообщил, что, отказавшись подписать «формулу Штайнмайера», Киев поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко согласился с тем, что «закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения» ОБСЕ. По его словам, доступ к выборам должны иметь все украинские партии и СМИ. Кроме того, он напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского, которая заключается в том, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала для этого необходимо создать условия.
Скан текста «формулы Штайнмайера» утром 1 октября опубликовал экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный.
«Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы. — «Газета.Ru») в Минске для глав государств «нормандского формата» и подается как так называемая «формула Штайнмайера». Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», — написал Безсмертный на своей странице в фейсбуке.
В столице Белоруссии 1 октября состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что
эта встреча контактной группы должна прояснить позицию Киева в отношении «формулы Штайнмайера».
«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств», — сказал Песков.
При этом он обратил внимание, что возможный отказ украинских властей подписать «формулу Штайнмайера» сильно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
В попытке найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 году предложил определенный порядок его вступления в силу.
«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день выборов он вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Газета.Ru: последние новости
Журналисты потребовали уволить пресс-секретаря Зеленского Журналисты потребовали уволить пресс-секретаря Зеленского Пародировавший Кличко актер может сменить его на посту мэра Киева Пародировавший Кличко актер может сменить его на посту мэра Киева Телеканал "112 Украина" лишен лицензии на вещание Телеканал "112 Украина" лишен лицензии на вещание
Комментарии1
Украина , В мире , Статьи , Франк-Вальтер Штайнмайер , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Роман Безсмертный , МИД , ОБСЕ , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении514
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК6
Главу ФСИН отправляют в отставку
Главу ФСИН отправляют в отставку28
Трамп похвастался новым секретным оружием США
Трамп похвастался новым секретным оружием США46
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов226
Новости партнеров
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение