Украина приняла особый статус Донбасса

Донбасс получит статус: Украина подписала «формулу Штайнмайера»

В ходе встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе была подписана «формула Штайнмайера». Она определяет механизм придания особого статуса самопровозглашенным республикам на востоке Украины. Еще в прошлом месяце Киев препятствовал утверждению этой инициативы, что поставило под угрозу проведение саммита «нормандской четверки». Владимир Зеленский уже заявил, что «формула» будет вписана в новый закон о статусе Донбасса.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе подписал «формулу Штайнмайера», сообщил РИА «Новости» информированный источник на переговорах в Минске

«Текст «формулы» подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников: Украины, [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных] республик, Российской Федерации ОБСЕ », — отметил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил агентству информированный источник в Москве . Впрочем, он сказал об этом с формулировкой «вроде бы подписали». По его словам, детали позднее огласит представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу» еще предстоит прописать в новом законе об особом статусе Донбасса.

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе»,

— подчеркнул украинский лидер на брифинге, передает ТАСС.

По словам полпреда России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Бориса Грызлова, все ее участники на встрече 1 октября договорились об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

«Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании Контактной группы затормозило подписание этой формулы», — отметил он.

По итогам заседания 18 сентября Грызлов сообщил, что, отказавшись подписать «формулу Штайнмайера», Киев поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко согласился с тем, что «закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения» ОБСЕ. По его словам, доступ к выборам должны иметь все украинские партии и СМИ. Кроме того, он напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского, которая заключается в том, что для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса сначала для этого необходимо создать условия.

Скан текста «формулы Штайнмайера» утром 1 октября опубликовал экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ (трехсторонней контактной группы. — «Газета.Ru») в Минске для глав государств «нормандского формата» и подается как так называемая «формула Штайнмайера». Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», — написал Безсмертный на своей странице в фейсбуке.

эта встреча контактной группы должна прояснить позицию Киева в отношении «формулы Штайнмайера». В столице Белоруссии 1 октября состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что

«Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств», — сказал Песков.

При этом он обратил внимание, что возможный отказ украинских властей подписать «формулу Штайнмайера» сильно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

В попытке найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, предусмотренного минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 году предложил определенный порядок его вступления в силу.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день выборов он вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже 2 октября 2015 года.