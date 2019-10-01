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Недовольные «формулой Штайнмайера» радикалы оккупировали офис Зеленского 

360tv.ru 53 минуты назад
На Украине оккупировали офис Зеленского
Фото: facebook.com/censor.net/ 360.tv
Группа радикальных украинских националистов вышла к офису президента Владимира Зеленского. Так они выразили свой протест из-за подписания соглашения по «формуле Штайнмайера». Трансляцию с места события ведет на своей странице в Facebook издание «Цензор.нет».
Как сообщила газета «Известия», в протестной акции приняли участие члены партии «Национальный корпус», которую создали бойцы батальона «Азов». Против этого военного подразделения в России завели уголовное дело. В руках у участников протестной акции огромный плакат «Нет капитуляции».
Рядом с немногочисленной толпой протестующих находятся сотрудники силовых структур.
Во вторник, 1 октября, контактная группа на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера». Первоначально текст предложения предполагал несколько пунктов для выполнения: прекращение огня, разведение войск, принятие парламентом закона об амнистии боевиков, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.
Последний пункт предполагал предоставление на время проведения голосования самопровозглашенным республикам Донбасса особого статуса. Окончательно судьба особого статуса решится после того, как ОБСЕ опубликует свой доклад о выборах. В случае, если их признают состоявшимися, то статус будет действовать на постоянной основе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу Штайнмайера» возьмут в качестве основы для закона об особом статусе Донбасса. Ожидается, что документ пройдет все чтения в Раде до конца года после обсуждения с общественностью.
При этом украинский лидер отметил, что ни о какой капитуляции говорить нельзя, потому что ни одну красную линию этого закон не переступит.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , ОБСЕ
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