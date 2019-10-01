«Формула Штайнмайера» вызвала протесты на Украине

Националисты проводят митинг у здания офиса главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.