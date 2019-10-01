Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» 

Газета.Ru 1 час назад
«Формула Штайнмайера» вызвала протесты на Украине
Фото: РИА Новости
Националисты проводят митинг у здания офиса главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Газета.Ru: последние новости
Украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского Украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера" Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"
Украина , В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов142
Порошенко предрек снятие санкций с России
Порошенко предрек снятие санкций с России49
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»165
Пока вы не уснули: что решил Минтруд по четырехдневке
Пока вы не уснули: что решил Минтруд по четырехдневке233
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение