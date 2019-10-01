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«Мисс Украина» объяснила отказ от родного языка 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
«Мисс Украина» объяснила отказ от родного языка
Фото: РИА Новости
«Мисс Украина» Маргарита Паша не отказывалась говорить по-украински. Об этом она сама заявила в своем инстаграме.
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Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої — у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ — погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама… АБСОЛЮТНО САМА!.. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Публикация от  Margarita Pasha (@margoritapasha)

24-летняя Паша — студентка киевского Института международных отношений, мастер спорта по художественной гимнастике. В середине сентября она выиграла конкурс красоты «Мисс Украина» 2019 года.
Несколько дней назад журналистка Екатерина Осадчая сообщила в инстаграме, что Паша отказалась давать ей интервью на украинском языке. Вчера «Мисс Украина» прояснила ситуацию на своей странице в той же соцсети.
Она назвала ее ложью, фейком, клеветой, выдумкой, искусственно раздутым скандалом, а в его раздувании обвинила обиженных завистников.
Паша подчеркнула, что любит Украину, никогда не «ставила под сомнение» ее государственный язык, хорошо им владеет, «радикальной позиции» относительно русского языка у нее никогда не было, а единственная причина для отказа в интервью Осадчей — переутомление.
«У меня безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать. Не стоит забывать еще и о подготовке к мировому конкурсу, где я буду представлять нашу страну перед всем миром», — отметила королева красоты.
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Комментарии
Украина , В мире , Екатерина Осадчая
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