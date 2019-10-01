«Мисс Украина» объяснила отказ от родного языка

«Мисс Украина » Маргарита Паша не отказывалась говорить по-украински. Об этом она сама заявила в своем инстаграме.

24-летняя Паша — студентка киевского Института международных отношений, мастер спорта по художественной гимнастике. В середине сентября она выиграла конкурс красоты «Мисс Украина» 2019 года.

Несколько дней назад журналистка Екатерина Осадчая сообщила в инстаграме, что Паша отказалась давать ей интервью на украинском языке. Вчера «Мисс Украина» прояснила ситуацию на своей странице в той же соцсети.

Она назвала ее ложью, фейком, клеветой, выдумкой, искусственно раздутым скандалом, а в его раздувании обвинила обиженных завистников.

Паша подчеркнула, что любит Украину, никогда не «ставила под сомнение» ее государственный язык, хорошо им владеет, «радикальной позиции» относительно русского языка у нее никогда не было, а единственная причина для отказа в интервью Осадчей — переутомление.