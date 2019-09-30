За Крым: Украинскую звезду внесли в базу «Миротворцев»

Украинский сайт "Миротворец" внес в списки "украинофобов и сепаратистов" популярного поп-певца Олега Винника: тот посмел принять участие в акции "Всем Мир" вместе с российскими артистами. Однако в отличие от коллег по украинскому эстрадному цеху, заискивающих перед националистами, Винник не испугался начавшейся травли и даже усомнился в "аннексии Крыма", чем создал опасный для государственной идеологии прецедент.
"Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь друг у друга. Всем мир!" — такие слова сказал Винник в рамках флешмоба "Всем Мир", и за это был обвинен скандальным сайтом в "совершении деяний против национальной безопасности".
Возможно, появление Винника в базе "Миротворца" связано с тем, что его куратор — одиозный экс-депутат Антон Геращенко — стал заместителем главы МВД и таким способом реанимирует свой проект, притихший после смены власти на Украине. Но лучше бы он этого не делал, потому что эстрадный певец Винник оказался не робкого десятка.
"Я не буду ничего делить и говорить, "чей Крым". Мне кажется, что сегодня говорить об этом не нужно. Это ничего не дает, и Крым не наш на сегодняшний день. Я не считаю, что Крым забрали и что он дороже, чем жизни и судьбы наших людей. За Крым не погиб ни один наш солдат, а десятки тысяч людей погибли в непонятной для меня войне, которая называется АТО. И конца пока этому нет", — прокомментировал Винник телеканалу СТБ свое участие во флешмобе и нападки националистов, чем вызвал у них повторную истерику.