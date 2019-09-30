«Мисс Украина» отказалась разговаривать по-украински

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Об этом заявила журналистка телеканала «1+1» Екатерина Осадчая пишет «Взгляд».

Сама «Мисс Украина » заявила, что ее интервью Осадчей не состоялось «по одной единственной причине: плохое самочувствие и переутомление».

Девушка заявила, что в равной степени хорошо владеет и украинским, и русским языком, и все сообщения об отказе говорить на каком-либо из этих языков являются ложью.

В качестве подтверждения своим словам Паша публикует посты в Instagram то на русском, то на украинском языках. В них, в частности, говорится:

«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?), если кого-то не устраивает — отписываемся».

Следующая публикация сделана на украинском языке. В ней девушка говорит, что любит Украину в том числе за ее «многонациональность и поликультурность».