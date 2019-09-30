«Мисс Украина» отказалась разговаривать по-украински

«Мисс Украина — 2019» отказалась разговаривать по-украински

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, заявив, что имеет право излагать свои мысли на любом языке.

Несколько дней назад Екатерина Осадчая с телеканала «1+1» сообщила, что интервью с Маргаритой не выйдет в программе «Светская жизнь» из-за отказа модели разговаривать на украинском языке, сообщает 24tv.ua.

Позже 24-летняя девушка объяснила ситуацию в своем Instagram, опубликовав записи на русском и украинском языках.

«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?), если кого-то не устраивает — отписываемся», — написала она по-русски.

Позже она обратилась к подписчикам на украинском языке. Паша заявила, что очень любит Украину, в том числе за ее «многонациональность и поликультурность».

«Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», — заявила она.

Модель утверждает, что в равной степени хорошо владеет обоими языками, и для нее нее имеет принципиального значения их выбор.