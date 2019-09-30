«Мисс Украина» отказалась разговаривать по-украински

«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?), если кого-то не устраивает — отписываемся», — написала она по-русски.
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Всем добрый день!☀️☀️☀️ Законы, которыми я руководствуюсь в своей жизни: «поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой»; «В жизни все возвращается бумерангом!» Хотелось бы поделиться с Вами основными законами Вселенной (Вселенной безразлично, хороший вы человек или плохой. Дождь поливает одинаково тех и других); «Чем больше Вы отдаёте, тем больше Вы получаете» (Он применим в любой сфере жизни. Если вы посылаете больше энергии во вселенную, чем запланировали, то больше получите обратно) Закон «свободы воли и выбора» (Это значит, что у каждого человека всегда есть выбор, в какой бы ситуации он ни находился. Закон «изобилия» (Вселенная изобильна для всех. В ней присутствует одинаковое количество ресурсов для любого человека.) Закон «эволюции» (Физическое тело ограничено по времени жизни. Но в каком именно возрасте придет настоящая старость, зависит от вас, от вашего желания постоянно развиваться. Как только человек перестает эволюционировать, он начинает стареть. Эта истина известна всем, это доказано учеными) Закон «причины» То, что вы имеете в настоящий момент — это результат ваших прошлых выборов и действий. Если вы не хотите иметь в будущем то, что имеете сегодня, вы принимаете решение идти другим путем. Закон «различения» (У каждого человека есть своя правда, свое видение мира. Начиная жить по этому закону, вы принимаете за основу, что у вас есть своя истина, а у других своя) У нас нет возможности пережить нашу жить еще раз, но то какой она будет, зависит только от нас ☝🏻! P. s. Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?) если кого-то не устраивает -отписываемся! #миссукраина #миссукраина2019 #missukraine2019 #missworld#missworld2019#motivation #rules
«Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языком является абсолютной ложью», — заявила она.
«В случае с интервью Екатерины Осадчей — в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине: плохое самочувствие и переутомление. С первого дня после финала конкурса я ежедневно просыпаюсь в 4.00 утра, так как с 6.00 у меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи», — написала она.
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Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої — у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ — погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама… АБСОЛЮТНО САМА!.. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.