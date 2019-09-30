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Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию
Фото: Lenta.ru
Авиакомпания Международные Авиалинии Украины (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алматы из-за необходимости облетать Россию. Об этом сообщает «Страна».
Запрет на использование воздушного пространства России привел к тому, что продолжительность рейса Киев — Алматы выросла с 5 часов 20 минут до 6 часов 35 минут, а рентабельность рейса стала отрицательной. По словам президента МАУ Евгений Дыхне, убытки компании на этом рейсе составили более семи миллионов долларов.
Это уже второй рейс в Казахстан, который отменяет украинский перевозчик из-за необходимости облетать Россию. В декабре 2018 года были прекращены рейсы в столицу страны Нур-Султан. Накопленные за 2016-2018 годы убытки на этом направлении достигли 7,28 миллиона долларов.
Министерство инфраструктуры Украины ищет возможность дотировать в рамках Европейских авиационных правил авиакомпании, вынужденные облетать Россию.
В августе 2019 года исполнение стюардессой МАУ гимна Украины в самолете вызывало смешанную реакцию у пользователей соцсетей.
В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.
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Комментарии
Украина , Конфликты , Мотор Сич , Киев
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