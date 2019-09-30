Пародировавший Кличко актер может сменить его на посту мэра Киева

Кандидатом на пост мэра Киева от партии «Слуга народа» может стать актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой, утверждает «Страна.ua». По информации источника, помимо 36-летнего артиста, чьи выдвижение якобы выглядит наиболее вероятным среди его конкурентов, командой президента страны Владимира Зеленского также рассматриваются кандидатуры медиаменеджера Александра Ткаченко , который в конце минувшего лета покинул должность генерального директора «1+1 медиа» бизнесмена Игоря Коломойского (на данном посту он проработал 11 лет), а ныне является депутатом парламента, и главы офиса действующего украинского лидера Андрея Богдана . При этом отмечается, что и у Ткаченко, и у Богдана с рейтингом в столице дела обстоят не совсем здорово.

Согласно политологу Руслану Бортнику , среди прочих в данном контексте также звучат имена резидента украинского Comedy Club Сергея Притулы и телеведущего Андрея Пальчевского. В то же время окончательное решение относительно кандидата на пост мэра Киева от «Слуги народа» Зеленский якобы еще не принял.

«Если говорить о персоналиях, то у Ткаченко личного рейтинга нет. Я бы даже сказал, что он минусует рейтинг Зеленского. Звучат имена Кошевого, Притулы. Говорят, что очень неплохой рейтинг у телеведущего Пальчевского, — заявив эксперт. — Но сам президент еще не принял решение. Поэтому в таких условиях они отдают большинство полномочий через главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) под прямой контроль Зеленского, и имена уже не имеют значения».

Источник также подчеркивает, что в ближайшее время украинскими чиновниками может быть принят законопроект, который лишит киевского градоначальника большей части его полномочий, а также (опять же — в случае принятия) назначит досрочные выборы мэра Киева и депутатов Киеврады. Если это случится, пройдут они уже 8 декабря 2019-го, а не осенью следующего года.

Кроме того, в украинских СМИ пишут, что нынешний мэр столицы Виталий Кличко в настоящий момент «пытается» устроить большую чистку» в КГГА (в начале сентября кабмин принял решение об его увольнении с поста главы администрации, однако сам он назвал данный шаг неконституционным), пытаясь окружить себя «надежными людьми» перед грядущими выборами. Отмечается, что градоначальник предпринимал попытки освободить от должностей двух своих замов, но они уходить в отставку пока что не собираются. В то же время провести чистку Кличко сложно по целому ряду причин — в частности, из-за отсутствия поддержки в правительстве и необходимости согласования назначений новых заместителей кабмином. Вместе с тем мэр, как уточняется, до сих пор не принял решение, с какой партией пойдет на выборы.

«У Кличко еще не паническое бегство, но очевидное отступление, — говорит политолог Андрей Золотарев. — Понятно, он ищет политическую поддержку. Серьезного политического ресурса поддержки у Кличко нет. И козырей против команды президента не много. Даже если он выиграет в первом туре, то во втором проиграет любой креатуре Зеленского».

«Сейчас у Кличко не осталось ни структуры, ни людей, — заявил, в свою очередь, один из экс-парламентариев от партии Кличко УДАР — Большинство людей разбежалось, как только стало понятно, что его самого сливают».

Согласно украинской прессе, команде Зеленского — в случае принятия законопроекта, который лишит киевского мэра ряда полномочий, — будет по большей степени все равно, кто будет занимать данную должность, однако возможное поражение его кандидата на столичных выборах может стать для главы государства «сильным политическим ударом».

Возвращаясь к Кошевому, отметим, что он был партнером Зеленского по сразу нескольким проектам «Квартала 95» — в частности, являлся соведущим нынешнего президента в шоу «Рассмеши комика», участвовал вместе с ним в «Вечернем квартале» и появлялся в сериале «Слуга народа» в роли министра иностранных дел Мухина. Также он в свое время, что примечательно, пародировал действующего мэра Киева — и, возможно, своего оппонента на будущих выборах — Кличко.