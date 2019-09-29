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Украинцев отказались легально перевозить в Крым 

Рамблер 2 минуты назад
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от собственных слов о восстановлении пассажирского сообщения Украины с российским полуостровом.
Ранее министр заявил, что после строительства новых пропускных пунктов начнутся перевозки пассажиров между Украиной и Крымом.
Однако после того, как новость подхватили СМИ и соцсети, министр испугался и поспешил опровергнуть собственное выступление.
Криклий заявил, что его неправильно поняли. Он имел в виду, что президент поручил достроить станции для перевозки пассажиров по территории Украины.
«Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине» — написал министр в фейсбуке, добавив, что в Крым никто перевозить украинцев не будет.
Ранее в Крыму заявили, что во властных структурах Украины «раздаются трезвые голоса» о начале транспортного сообщения с полуостровом.
«То, что идет на пользу людям, двум государствам, думаю, что это позитивный момент. Получится или нет, я не знаю, как говорится, мяч на стороне Украины», — сказал ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.
Комментарии178
Украина , Видео , В мире , Ефим Фикс , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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