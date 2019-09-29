Украинцев отказались легально перевозить в Крым

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от собственных слов о восстановлении пассажирского сообщения Украины с российским полуостровом.

Ранее министр заявил, что после строительства новых пропускных пунктов начнутся перевозки пассажиров между Украиной и Крымом

Однако после того, как новость подхватили СМИ и соцсети, министр испугался и поспешил опровергнуть собственное выступление.

Криклий заявил, что его неправильно поняли. Он имел в виду, что президент поручил достроить станции для перевозки пассажиров по территории Украины.

«Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине» — написал министр в фейсбуке , добавив, что в Крым никто перевозить украинцев не будет.

Ранее в Крыму заявили, что во властных структурах Украины «раздаются трезвые голоса» о начале транспортного сообщения с полуостровом.