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Украинский министр отказался от возобновления пассажирского сообщения с Крымом 

Газета.Ru 51 минуту назад
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не говорил о восстановлении транспортного пассажирского сообщения Украины с Крымским полуостровом. Об этом он написал в фейсбуке.
Ранее Криклий говорил, что перевозки якобы будут осуществляться после строительства пропускных пунктов.
Однако министр сказал, что его неправильно поняли. Он имел в виду, что президент Украины Владимир Зеленский поручил достроить станции, из которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.
Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине, — добавил Криклий.
Он уточнил, что в Крым никто легально перевозить украинцев не будет.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Республика Крым
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