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Украина захотела вернуть пассажирские перевозки с Крымом 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Транспортное пассажирское сообщение между Крымом и материковой Украиной собираются возобновить. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал в интервью «Радио Свобода».
Уже сейчас между полуостровом и материком строятся новые КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда.). По словам министра, этим проектом занимаются «Украинские железные дороги» — «Укрзализныця».
«Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции», — рассказал Криклий.
А конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть при участии министерства, пояснил он.
С конца декабря 2014 года Киев прекратил железнодорожное сообщение с Крымом. Это предполагало, что все пассажирские поезда, следовавшие до Симферополя и Севастополя, могли идти только до границы с полуостровом. Кроме того, были прекращены грузовые перевозки по железной дороге и автомобильные пассажирские перевозки на полуостров.
Комментарии210
Украина , Видео , В мире , Укрзализныця , радио "Свобода" , Республика Крым
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