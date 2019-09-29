Украина захотела вернуть пассажирские перевозки с Крымом

Транспортное пассажирское сообщение между Крымом и материковой Украиной собираются возобновить. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал в интервью «Радио Свобода».

Уже сейчас между полуостровом и материком строятся новые КПВВ (контрольные пункты въезда — выезда.). По словам министра, этим проектом занимаются « Украинские железные дороги » — «Укрзализныця».

«Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции», — рассказал Криклий.

А конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть при участии министерства, пояснил он.

С конца декабря 2014 года Киев прекратил железнодорожное сообщение с Крымом. Это предполагало, что все пассажирские поезда, следовавшие до Симферополя и Севастополя, могли идти только до границы с полуостровом. Кроме того, были прекращены грузовые перевозки по железной дороге и автомобильные пассажирские перевозки на полуостров.