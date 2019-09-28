Украинский министр пожаловался на работу в Раде

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде . Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось. В частности, он отметил, что рабочие места в Раде неудобные, и предложил создать вместо них открытый офис.