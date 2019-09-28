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Украинский министр пожаловался на работу в Раде 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский министр пожаловался на работу в Раде
Фото: hsc.gov.ua
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».
По словам Криклия, быть народным депутатом ему не понравилось. В частности, он отметил, что рабочие места в Раде неудобные, и предложил создать вместо них открытый офис.
«Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь и я потом просто не мог встать», — поделился бывший депутат, добавив, что на таком рабочем месте «можно получить инвалидность».
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Украина , Верховная Рада
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