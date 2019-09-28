Зеленского попросили спасти прихожан от активистов ПЦУ

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий направил в адрес президента Украины Владимира Зеленского открытое письмо. В нем он попросил защитить верующих людей, проживающих на территории его епархии, от Православной церкви Украины (ПЦУ). Информация об этом появилась на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Винницкая епархия относится к канонической Украинской православной церкви, а так называемая Православная церковь Украины была создана чуть меньше года назад. ПЦУ не признал Московский патриархат.

«Прошу Вас обратить внимание на противоправные действия представителей ПЦУ, направленные на силовой захват Преображенского храма села Лука-Мелешковская», — обратился к главе государства митрополит Винницкой епархии.

Он сообщил, что уже более восьми месяцев длится борьба между конфессиями. Сторонники Православной церкви Украины настоятельно требуют передать им храм, выдвигают ультиматумы. 27 сентября ПЦУ окончательно пришла к идее «отжать» церковь силой. В письме сказано, что захват намечен на утро 28 сентября.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий выразил надежду, что глава государства не допустит беспредела и сможет защитить верующих епархии.

В марте 2019 года попытка силового захвата храма в селе Лука-Мелешковская уже состоялась, но провалилась. Противостояние длилось несколько часов. Сначала активисты ПЦУ залили смолу в замки церкви. Прихожане замки срезали. Радикально настроенные граждане заблокировали вход в здание, прихожане за четыре часа их отогнали от дверей.