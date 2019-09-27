Помощник Зеленского пристроил сына на зарплату в $2 тыс.

Помощник Зеленского пристроил сына к депутату Рады на зарплату в 2 тыс. долларов

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Кисель взял на работу своим помощником сына Сергея Шефира — помощника украинского президента Владимира Зеленского . Зарплата Никиты-Шефира — 1,9 тыс. долларов в месяц.

Общий фонд на платных помощников одного депутата составляет порядка около 46 тыс. гривен (1,9 тыс. долларов). Количество помощников нардепы выбирают сами, а зарплату между ними делят пропорционально. Юрий Кисель взял только одного помощника — сына 55-летнего Сергея Шефира, который является помощником президента Зеленского и директором студии «Квартал 95», пишет «Страна».

Шефир-младший в этом году окончил факультет «международного бизнеса» Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского.