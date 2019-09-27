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Помощник Зеленского пристроил сына к депутату Рады на зарплату в 2 тыс. долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Помощник Зеленского пристроил сына на зарплату в $2 тыс.
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Кисель взял на работу своим помощником сына Сергея Шефира — помощника украинского президента Владимира Зеленского. Зарплата Никиты-Шефира — 1,9 тыс. долларов в месяц.
Общий фонд на платных помощников одного депутата составляет порядка около 46 тыс. гривен (1,9 тыс. долларов). Количество помощников нардепы выбирают сами, а зарплату между ними делят пропорционально. Юрий Кисель взял только одного помощника — сына 55-летнего Сергея Шефира, который является помощником президента Зеленского и директором студии «Квартал 95», пишет «Страна».
Шефир-младший в этом году окончил факультет «международного бизнеса» Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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