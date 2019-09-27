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За эстонские визы украинцы и белорусы теперь будут платить 

Вести.Ru 1 час назад
За эстонские визы украинцы и белорусы теперь будут платить
Фото: Вести.Ru
Украинцы и белорусы потеряют возможность бесплатно получать эстонские долгосрочные визы. Такое предложение одобрило правительство балтийского государства. По официальным данным, 90% приезжих из восточной Европы пытаются устроиться на работу в республике и нередко становятся нелегалами.
Речь идет о визе, которая выдается для трудоустройства, обучения или длительного лечения.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу заявил, что сейчас 90 процентов граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому в эстонском правительстве решили, что такое исключение в виде бесплатной визы для граждан Украины оставлять неоправданно. То же самое касается и граждан Белоруссии.
Согласно пояснительной записке к принятому законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Белоруссией, но создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран.
По расчетам МИД, принятое решение принесет в страдающий от дефицита госбюджет Эстонии около двух миллионов евро. Свое недовольство тем, как ведут себя украинцы, приехавшие в страну на заработки, высказала и эстонская муниципальная полиция. В распространенном пресс-релизе утверждается, что украинские работники не только не соблюдают элементарные для Эстонии нормы общественного поведения, но еще и зачастую прямо нарушают местное законодательство.
Полиция отмечает сразу несколько пунктов: трудовые мигранты с Украины часто ездят в столичном общественном транспорте без билетов и документов; неофициально подрабатывают таксистами в Таллине; оставляют после себя на улицах столицы бесхозные автомобили, которые они покупают как временное средство передвижения, а потом просто бросают.
Ранее министр МВД Март Хельме заявил, что трудовые мигранты из Украины отбирают работу у местных и демпингуют: «Приезжие с Украины — не наши люди. Это экономические мигранты, которые хотят получить в Эстонии более выгодные условия и более высокий, чем на Украине, заработок. Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги. Тем самым они создают давление на местные заработки в целом».
Решение вступит в силу уже 1 ноября. Впрочем, большого удивления эта новость не вызвала. Дело в том, что министр МВД, инициировавший законопроект, представляет правую партию ЕКРЕ, а она придерживается в том числе и антииммигрантских взглядов.
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Комментарии
Украина , Прибалтика , Мигранты , МИД , МВД , Эстония
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