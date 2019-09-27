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Луценко вступился за сына Байдена 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Луценко вступился за сына Байдена
Фото: ТАСС
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера виновным в нарушении законодательства Украины.
По словам Луценко, у генеральной прокуратуры Украины якобы не было никаких претензий к сыну бывшего вице-президента США по поводу его деятельности в составе руководства работающего на Украине газового холдинга Burisma, передает ТАСС.
«С точки зрения законодательства Украины, он ничего не нарушил», — заявил бывший генпрокурор Украины в интервью The Washington Post.
Кроме того, по словам Луценко, за время его нахождения на посту генпрокурора никакие представители властей США не приезжали на Украину, чтобы содействовать расследованию.
Напомним, в 2014 году Хантер Байден вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.
Позднее в американских СМИ появились утверждения, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы шантажом добивался от украинского лидера Владимира Зеленского сотрудничества в проведении расследования против сына бывшего вице-президента США.
На основании этих утверждений в Конгрессе США поспешили начать процедуру импичмента Трампа. Вопреки этому, Минюст США после публикации стенограммы июльского разговора Трампа с Зеленским не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.
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Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине , Законодательство , Юрий Луценко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США , Washington Post , ИТАР-ТАСС , США
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