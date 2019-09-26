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МИД РФ призывает Киев отказаться от практики обеления нацистских приспешников 

ТАСС 1 час назад
«Киев реабилитирует приспешников нацистов»
Фото: РИА Новости
Российская сторона призывает украинские власти отказаться от фальсификации истории, а представителей западных стран — не поддерживать мероприятия, связанные с попытками реабилитации нацизма. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии МИД РФ.
"В преддверии годовщины трагедии в Бабьем Яру, когда в сентябре 1941 года нацистами были расстреляны десятки тысяч киевских евреев, хотелось бы обратиться к теме реабилитации нацистских приспешников и фальсификации истории. Регулярные попытки подмены исторических понятий мы, к сожалению, наблюдаем на Украине, — указали в дипведомстве. — Особенно "ударно" на этом направлении трудился директор так называемого Украинского института национальной памяти, который поставил на поток фабрикацию исторических фальшивок, в том числе оправдывающих членов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ — прим. ТАСС), называя их борцами за независимость. Владимир Вятрович ушел, но дело его продолжает жить".
В министерстве обратили внимание, что в начале сентября в киевской еврейской библиотеке им. О. Шварцмана прошла выставка ко Дню независимости Украины, в рамках которой, в частности, демонстрировались книги и экспонаты, посвященные нацистским коллаборантам и организаторам еврейских погромов Степану Бандере и Андрею Мельнику, "которых на современной Украине пытаются уравнять с жертвами нацизма".
"Совсем вопиющий случай произошел 22 августа в городе Самбор Львовской области, где на еврейском кладбище в присутствии местной администрации, главы греко-католической церкви Святослава, "главы" так называемой Православной церкви Украины Епифания и раввина Якова Дова Блаха был установлен памятник членам ОУН-УПА (организации запрещены в РФ), участвовавшим в убийствах евреев. То есть, памятник палачам на могилах жертв", — отметили в МИД.
На Смоленской площади указали, что речь идет "не только о пренебрежении историческими фактами, но и об оскорблении памяти невинно убиенных людей".
"И самое скандальное в этой истории — это то, что в церемонии принимали участие посол Канады на Украине и канадские военнослужащие, прибывшие для обучения офицеров ВСУ, — продолжили в дипведомстве. — Правда, этот инцидент не остался без внимания в самой Канаде, где здравомыслящая общественность в лице ряда уважаемых публицистов осудила участие главы канадской дипмиссии на Украине в этом сомнительном и циничном действе".
В МИД подчеркнули, что указанные случаи являются "ярким примером подмены понятий и реабилитации пособников нацизма".
"Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Это — кощунство над памятью погибших, и оно заслуживает резкого и всеобщего осуждения, — заявили в министерстве. — Призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, а их заокеанских друзей прислушаться к голосу разума и не поддерживать подобные позорные мероприятия".
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Комментарии1
Украина , В мире , Степан Бандера , Владимир Вятрович , Андрей Мельник , Украинская повстанческая армия , МИД , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Киев
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