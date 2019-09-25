Украинские гастарбайтеры заполонили Венгрию

С начала года граждане Украины подали 29 тысяч 378 заявок на вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Это 60 процентов от всех поданных заявок, сообщает «Украинская правда».

Количество заявок приводит венгерский генеральный директорат по вопросам иностранцев. На втором месте за украинцами идут граждане Сербии , от них поступило более четырех тысяч заявок. Далее в списке вьетнамцы, китайцы и индийцы.

Также отмечается, что в прошлом году количество заявок на вид на жительство с целью трудоустройства выросло вдвое до 61 тысячи.

В июле министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны.

Большинство из них, порядка двух миллионов, работают в Польше. При этом, как указывал в конце 2018 года министр социальной политики Андрей Рева, официально трудоустроена только половина из них.