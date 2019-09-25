Кто №1 в «расстрельном списке» Зеленского?

Порошенко, Парубий и Гонтарева. Кто в «посадочном» списке Зеленского

После смены власти на Украине , прихода Владимира Зеленского и его команды, общество заговорило о скорых посадках «бывших» — чиновников и первых лиц государства времён президента Порошенко. Обещал сажать и сам Зеленский. Однако пока всё остаётся на уровне разговоров

Даже вернувшийся на Украину известный юрист Андрей Портнов , главный мотор уголовных дел против Порошенко и его окружения, тревожится, что до сих пор никто из «бывших» не оказался на скамье подсудимых.

Андрей Парубий. Чтобы не разочаровать и успокоить общество, Зеленскому явно нужна «крупная рыба» — громкая посадка. Пока кандидат №1 — экс-спикер Верховной Рады

Издание Украина.ру вспоминает, кто еще входит в «расстрельный список» новой власти: кого уже привлекли к ответственности или хотя бы пригласили в правоохранительные органы в качестве свидетелей.

Андрей Парубий

© Facebook, Верховна Рада України

27 августа 2019 года Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия по делу одесской трагедии 2 мая 2014 года. Бывшему спикеру инкриминируют создание и координацию вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории Одессы.

Сейчас Парубий — народный депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность».

Уголовное дело в его отношении открыли по заявлению экс-замглавы Администрации президента Украины Януковича, известного юриста Андрея Портнова. Он сам написал алгоритм, согласно которому следует проверить причастность политика к одному из самых кровавых преступлений майданного режима.

В подозрении подчеркивается, что подконтрольные Парубию группировки действовали в нарушение законодательно установленных правил оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Их прямо обвинили в совершении теракта 2 мая 2014 года.

Портнов настаивает, что Парубий должен оказаться на скамье подсудимых по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, причинивших гибель людей), ч. 2 ст. 258 (осуществление террористического акта — применение оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей), а также ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия без специального разрешения).

Кроме того, по мнению Портнова, целесообразно установить всех лиц, с которыми контактировал Парубий, — участников «майдановского» движения.

Пётр Порошенко

Сейчас пятый президент Украины Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в четырех он имеет статус свидетеля. Порошенко подозревают в государственной измене, попытке выезда из страны по поддельным документам и других преступлениях. При этом официальных объявлений ему не предъявили.

В прошлую среду, 18 сентября, Порошенко снова не явился на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении служебным положением. В Госбюро заявили, что вновь направят повестку.

Порошенко не впервые пропустил допрос по разным причинам: 6 сентября он не явился в ГБР из-за запоздавшей повестки, 3 сентября — из-за занятости в Верховной Раде.

Впрочем, по мнению юриста Портнова, систематическая неявка Порошенко на допросы — хорошее основание для содержания его под стражей.

Сам пятый президент уверен, что нынешним властям не удастся его посадить. Об этом политик рассказал в интервью украинскому «5 каналу» 21 сентября. Он назвал нынешний состав правительства, которое сформировано из команды нынешнего президента Владимира Зеленского, «мальчиками» и добавил, что они «не первые, кто хотели упрятать Порошенко».

Уголовные дела, возбужденные ГБР в отношении него, Порошенко считает «троллингом и спектаклем». Он также утверждает, что бюро находится под контролем бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, поэтому в расследовании он участвовать не будет.

Сергей Пашинский

© РИА Новости, Михаил Маркив

Портнов открыл юридическую охоту на еще одного одиозного народного депутата, экс-главу Комитета Верховной Рады по безопасности и обороне Сергея Пашинского.

13 сентября Портнов заявил, что после решения Генпрокуратуры о возобновлении уголовного производства в отношении Пашинского он намерен активно участвовать в данном процессе.

«Друзья, информирую, что Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского по делу о его стрельбе из огнестрельного оружия в киевского прохожего. Данные внесены в реестр, расследование продолжено. Берём курс на подозрение и меру пресечения», — отметил юрист.

«Дело о стрельбе» также известно как «дело Химикуса». Под Новый год, 31 декабря 2016 года, Пашинский чуть не врезался в поломавшееся на дороге авто, которое в тот момент пытались оттащить на обочину двое мужчин. Между ними и нардепом началась ссора, закончившаяся тем, что Пашинский начал угрожать пистолетом одному из мужчин — Вячеславу Химикусу, а затем и вовсе прострелил ему ногу.

Сам Пашинский заявил, что Химикус якобы разбил о голову депутата бутылку слабоалкогольного напитка. При этом пострадавшие уверяли, что Пашинский сначала достал оружие, а не применил его для самообороны.

Самое удивительное в том, что в итоге виновным оказался сам Химикус. Ему полиция вручила подозрение в хулиганском нападении на Пашинского. А в апреле 2019 года Генпрокуратура закрыла свое дело против Пашинского.

За Пашинским тянется также шлейф расстрелов на Майдане. В день, когда в центре Киева начало применяться огнестрельное оружие, его поймали на вывозе из зоны протестов винтовки с оптикой.

Окружение Порошенко: Кононенко, Грановский, Свинарчук-Гладковский

Практически всё окружение президента Петра Порошенко оказалось замешанным в коррупционных скандалах. Однако это были скандалы, вызвавшие разный общественный резонанс.

Если брать наиболее громкие, то тут пальма первенства, безусловно, принадлежит скандалу с Олегом Гладковским — кумом и бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и его сыном — Игорем Гладковским. Сами Гладковские стали носить эту фамилию лишь после победы Порошенко на выборах 2014 года. До этого они были Свинарчуками.

Второй по силе коррупционный скандал, набирающий обороты перед вторым туром выборов, — это ситуация с присвоением денег облэнерго, в котором оказался замешан замглавы фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко, которого украинские СМИ называют «смотрящим» за энергосектором.

Если вспоминать о Кононенко, волей-неволей всплывает и его однопартиец и партнер по своеобразному коррупционному тандему Александр Грановский, который в ряде журналистских расследований называется «смотрящим» от Порошенко за силовыми ведомствами.

Тандем Кононенко-Грановский подозревают в обогащении благодаря дружбе с президентом, наличии счетов в офшорах и ряде махинаций, которые позволили депутатам обогатиться.

Валерия Гонтарева

© Julia Berezovska/ Press office NBU

Гонтарева — бывшая глава Национального банка Украины. Во времена руководства Нацбанком она была одним из самых непопулярных чиновников на Украине. Причина — стремительная девальвация и инфляция гривны. Кроме того, Гонтарева умудрилась перейти дорогу олигарху Игорю Коломойскому.

Это связано с событиями 2016 года, когда принадлежавший Коломойскому «ПриватБанк» был национализирован путем покупки 100% акций банка за 1 гривну (2,6 руб.). При национализации правительство сослалось на предложение НБУ, которым в тот момент руководила Гонтарева.

Гонтарева покинула Украину в апреле — переехала в Лондон. В это время ГБР открыло против неё уголовное дело «по факту возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году».

Гонтареву вызывали на допрос по этому делу, но на него она так и не пришла. В итоге суд разрешил доставить Гонтареву на Украину в принудительном порядке. Сама же экс-глава Нацбанка пояснила: на допрос не пришла, так как попала в больницу после наезда автомобиля в Лондоне.

В последнее время на бывшую главу Нацбанка прямо-таки обрушились неудачи: неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом, в английский столице она попала под машину, а в Киеве подожгли машину невестки.

Гонтарева убеждена, что к ряду опасных инцидентов причастен Коломойский. Впрочем, есть мнение, что экс-глава Нацбанка просто пытается получить политическое убежище в Великобритании и выставляет себя жертвой политических и не только преследований.

Новая эра или косметические изменения

Сейчас перед Владимиром Зеленским стоит простой выбор: если он действительно стремится порвать с эпохой Порошенко на Украине, следствия в отношении «бывших» должны пройти в рамках установленных законом процедур.

Если же политической воли нет, Украину ждёт то же самое, только с небольшими стилистическими изменениями. Но общество этого Зеленскому не простит. Оно хочет ответов на вопросы: кто стрелял на Майдане, кто виноват в одесской трагедии 2 мая, кто и как выкачивал миллиарды из Украины, превращая её в беднейшую страну Европы…

И дело чести Зеленского и его команды дать ответы.