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Зеленский: Украина не собирается просить чего-либо у США 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
«Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке. А просить — это точно не про Украину, — подчеркнул он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении блокировать выделение финансовой помощи Киеву. — Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь».
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Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ИТАР-ТАСС , США
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