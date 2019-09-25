Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
«Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке. А просить — это точно не про Украину, — подчеркнул он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении блокировать выделение финансовой помощи Киеву. — Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь».