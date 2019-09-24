Украинский военный-гей ушел на фронт ради любимого

«В Счастье мы были счастливы». Украинский военный-гей пошел на фронт ради любимого

Украинский военный Василий Давыденко, принимавший участие в вооруженном конфликте на востоке страны, поехал на фронт ради парня, в которого влюбился. Об этом он рассказал «Би-би-си Украина ».

Давыденко вторым из украинских военнослужащих совершил каминг-аут. Первым открыто заявил о своей гомосексуальности бывший боец украинского батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.

Давыденко, которому сейчас 41 год, был уволен со службы в 2015 году по состоянию здоровья. На войне он получил контузию, после которой Василию дали третью группу инвалидности.

Давыденко рассказал, что поехал воевать в Донбасс вслед за любимым человеком. В феврале 2014 года он познакомился «ВКонтакте» с молодым военнослужащим Арсеном.

«Он должен был ехать в свою военную часть из Одессы через Львов. Поезд стоял полчаса ночью на вокзале. Арсен предложил встретиться. Я пришел к тому поезду. Мы поговорили — и он остался. Утром поехал дальше», — рассказывал Давыденко.

Через некоторое время часть Арсена отправили в зону военных действий. Давыденко поехал на фронт добровольцем. Он прибыл в город Счастье Луганской области, где находилась воинская часть Арсена.

«В Счастье мы были счастливы», — вспоминает Василий.

Арсен погиб в Луганской области в январе 2015 года.

«В тот день, когда я получил сообщение о гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Я так плакал, что даже захлебывался. Там нельзя было кричать — в 800 метрах от нас стояли сепаратисты», — рассказал Давыденко.

По его словам, он сообщил другим военным, что с ним произошло. Через несколько месяцев Давыденко попал в госпиталь с ранением, после этого он уже не служил.