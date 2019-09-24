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На Украине за ненадобностью «разобрали» Крымский мост 

Рамблер 20 минут назад
На Украине «разобрали» Крымский мост
Фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
Украинские СМИ запустили очередной фейк о Крымском мосте, передает «Царьград».
За основу фейковой новости был взят сюжет телеканала «Россия — Крым» о разборе вспомогательных конструкций моста, которые использовались во время строительства железнодорожного полотна.
Украинские СМИ подали новость по-своему и написали, что Крымский мост разбирают за ненадобностью.
Напомним, что фейковые новости о Крымском мосте регулярно появляются в украинских СМИ. Так, первого апреля на сайте моста появилась подборка «мифов» о сооружении, куда вошли сообщения о том, что мост трясется, мост атакован медузами-мутантами, мост движется, части моста рушатся, и на мост напали мигрирующие рыбы.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Украина , В мире , Царьград ТВ
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