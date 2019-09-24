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Зеленский назвал Украину самым большим государством Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Зеленский назвал Украину самым большим государством Европы
Фото: Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах Генассамблеи ООН назвал свою страну «сильным государством, самым большим в Европе».
«Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной», — передает слова Зеленского ТАСС.
Между тем, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен задерживать выделение средств Украине, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.
До этого издание Politico сообщало, что Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, чтобы убедиться в наилучшем использовании 250 млн долларов, выделенных в качестве военной помощи.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ИТАР-ТАСС , США
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