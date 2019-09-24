Зеленский назвал Украину самым большим государством Европы

«Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы и так сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной», — передает слова Зеленского ТАСС.

Между тем, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен задерживать выделение средств Украине, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

До этого издание Politico сообщало, что Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, чтобы убедиться в наилучшем использовании 250 млн долларов, выделенных в качестве военной помощи.