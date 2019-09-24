В ЛНР трижды зафиксировали нарушение перемирия

Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 22 сентября украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 23 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Красный Яр и Логвиново.