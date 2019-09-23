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ДНР обвинила Киев в саботаже Минска-2 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
В министерстве иностранных дел ДНР заявили, что высказывания помощника президента Украины Андрея Ермака об особом статусе Донбасса являются «неприкрытым саботажем Минских договоренностей».
«Наблюдая за отношением новых украинских властей к Минскому процессу, мы подмечаем все больше и больше поводов прийти к неутешительному выводу: при [президенте Украины Владимире] Зеленском не будет достигнуто стабильное и комплексное урегулирование конфликта. Нас ждут очередные пять лет циничного саботажа со стороны Киева своих обязательств по документам Минского пакета», — говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, опубликованном на сайте ведомства.
По мнению министра, утверждения Ермака о том, что «особый статус» Донбасса не обсуждался в Минске и в «нормандском формате», далеки от реальности и «нелепы».
«Представители Украины все чаще делают заявления, которые не только содержат прямой отказ выполнять Минские соглашения, но и подтверждают, что Киев опускается до откровенной лжи в стремлении снять с себя обязательства по Комплексу мер», — говорится в комментарии.
Слова Ермака подтолкнут республику к «дальнейшему выстраиванию государственности, развитию социально-экономической, торговой, финансовых систем и углублению сотрудничества с Россией», отметила министр.
Напомним, Ермак в понедельник заявил, что вопрос особого статуса Донбаса не обсуждается ни на переговорах в Минске, ни в «нормандском формате».
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Комментарии7
Украина , В мире , Конфликты , Наталья Никонорова , Андрей Ермак , МИД , Киев
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