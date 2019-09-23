Кличко назначил своим советником комика

Мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника бывшего комика и телеведущего, экс-руководителя украинского экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.

Кличко отметил, что Бахматов теперь является его советником и практически заместителем с широкими полномочиями, передает «112 Украина».

«Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры», — сказал мэр Киева.

По словам самого Бахматова, в будущем он будет заместителем главы киевской городской государственной администрации.