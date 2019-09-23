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Кличко назначил своим советником комика 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 41 минуту назад
Кличко назначил своим советником комика
Фото: пресс-служба КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника бывшего комика и телеведущего, экс-руководителя украинского экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.
Кличко отметил, что Бахматов теперь является его советником и практически заместителем с широкими полномочиями, передает «112 Украина».
«Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры», — сказал мэр Киева.
По словам самого Бахматова, в будущем он будет заместителем главы киевской городской государственной администрации.
Ранее Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.
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Украина , В мире , Другое , Виталий Кличко , Александр Ткаченко , Киев
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