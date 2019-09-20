Рада захотела лишить неприкосновенности президента

В Раде начали сбор подписей за лишение неприкосновенности президента

Депутат Верховной рады Украины от фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что представители политсилы инициировали сбор подписей за принятие законопроекта о лишении неприкосновенности президента и судей.

Ранее сообщалось, что закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

"Мы начали сбор подписей за снятие президентский неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей депутатов. Это позволит нам всем уровнять государственных чиновников перед законом", — приводит слова Кивы сайт "Оппозиционной платформы — За жизнь" в пятницу.

Он отметил, что будет информировать о том, кто из депутатов поддержит данную инициативу, а кто ограничился лишь снятием депутатской неприкосновенности.

"Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы", — добавил оппозиционный депутат.

Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный бывшим тогда президентом Петром Порошенко ) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.