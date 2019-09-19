Украинский политик: «Позиция с МВФ может быть одна»

Украина должна сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

"Когда у нас (на Украине — ред.) решался вопрос декларирования личных доходов чиновников, государственных служащих и людей, которые сегодня выполняют функции государственной власти, то МВФ выставлял различные требования, которые были удовлетворены. Тарифы и цены на газ, стоимость многих энергоресурсов и их внутренняя реализация для наших граждан — это были требования МВФ", — сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne в четверг.

По его мнению, власти Украины "никак не могут идти по пути согласия или плодотворного и эффективного сотрудничества с фондом с точки зрения МВФ, а не интересов Украины, и при этом соблюсти тот уровень доверия, которое она получила".

"Позиция с МВФ может быть одна — у нас тяжелая экономическая и социальная ситуация и надо исходить из того, что мы можем дальше сотрудничать, но только на своих условиях. В то же время идея полностью отказаться от сотрудничества с МВФ не является конструктивной, она контрпродуктивна", — подчеркнул оппозиционный депутат.

Медведчук отметил, что "если и выходить из сотрудничества с МВФ, то только постепенно". "Чтобы в Украину пришли инвестиции, надо не разрывать отношения с МВФ, а прекратить боевые действия в Донбассе, создавать рабочие места и уйти от монополизации экономики. И если это начать применять, то через год-полтора в Украине будет создан хороший инвестиционный климат, и сюда будут вкладывать деньги. И это не зависит от кредитов МВФ", — добавил он.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу во вторник на Украине, планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в среду на брифинге, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией МВФ.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.