Киев пообещал пенсии жителям Донбасса

В Киеве пообещали возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса

Пристайко заявил в интервью интернет-изданию «Европейская правда», что Киев восстановит выплату пенсий жителям Донбасса, однако точных сроков не назвал.

Он сказал также, что, по его мнению, внутренние переселенцы должны принимать участие в местных выборах в Донбассе, однако окончательное решение остается за Верховной радой

Министр отметил, что «было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть».

«Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть будет руководить теми людьми, и они должны повлиять на их избрание. Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы — это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время», — отметил глава ведомства.

Ранее Пристайко рассказал о «формуле» президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Также он заявлял, что Киев не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе.