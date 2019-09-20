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В Киеве пообещали возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Киев пообещал пенсии жителям Донбасса
Фото: РИА Новости
Власти Украины намерены возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Пристайко заявил в интервью интернет-изданию «Европейская правда», что Киев восстановит выплату пенсий жителям Донбасса, однако точных сроков не назвал.
Он сказал также, что, по его мнению, внутренние переселенцы должны принимать участие в местных выборах в Донбассе, однако окончательное решение остается за Верховной радой.
Министр отметил, что «было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть».
«Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть будет руководить теми людьми, и они должны повлиять на их избрание. Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы — это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время», — отметил глава ведомства.
Ранее Пристайко рассказал о «формуле» президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Также он заявлял, что Киев не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе.
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Комментарии1
Украина , В мире , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , Киев
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