Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса

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Погребинский: В Киеве допускают полный отказ Украины от Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
«Команда Зеленского вертится как уж на сковородке, пытаясь сделать все, чтобы добиться встречи в нормандском формате. С другой стороны — нет признаков того, что они готовы пойти на условия Москвы», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя выступление главы МИД Украины Вадима Пристайко, который накануне озвучил «формулу Зеленского» по разрешению конфликта в Донбассе.
«Я не считаю, что Пристайко приоткрыл какой-то секрет. По-прежнему все очень противоречиво, сегодня он говорит одно, на следующий день другое», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Самое бросающееся в глаза заявление в речи главы МИД Украины — это мол, «если у нас не получится урегулировать проблему Донбасса, тогда можем перейти к радикальным методам», — отметил политолог.
«Это единственное, что он неосмотрительно произнес. Когда его попросили уточнить, он сказал, что «президент же у нас главнокомандующий», с явным намеком на то, что можно попробовать и повоевать. Тут Пристайко, на мой взгляд, просто неаккуратно высказался. Не думаю, что в окружении Зеленского, и он сам рассматривают вариант «повоевать», — добавил Погребинский.
«Понятно, что команда Зеленского вертится как уж на сковородке, пытаясь с одной стороны сделать все возможное, чтобы добиться встречи в нормандском формате, а с другой стороны — нет каких-то явных признаков того, что они готовы пойти на те условия, которые сформулировала Москва», — констатировал эксперт.
«Не ясно, почему Киев продолжает говорить о том, что в скором времени состоится нормандская встреча. Может быть мы чего-то не знаем. Может быть, они по секрету о чем-то договорились с Москвой и что-то готовят, — предположил Михаил Погребинский. — Сегодня, например, появилась информация о том, что завтра может быть подписан некий вариант формулы Штайнмайера (механизм введения закона об особом статусе Донбасса). Якобы найден какой-то компромисс. Но содержательного на этот счет пока ничего не известно».
При этом киевский политолог признался, что выступление Пристайко его озадачило.
«Вот я слушаю его речь, и даже в одном выступлении есть противоречия. С одной стороны, он говорит, что рассчитывать на консолидированную поддержку Запада не приходится, так как тренды изменились, имея в виду возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, предложение включить Россию в G8 и так далее. Мол, никто за нас наши проблемы не решит. Выглядит это так, как будто есть готовность к прямым переговорам», — сказал Погребинский.
«С другой стороны, накануне на совместном брифинге со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером Пристайко говорил, что нет и не будет никакого особого статуса для Донбасса, что идти на поводу тех, кто «по ту сторону» — это значит соглашаться на децентрализацию Украины», — напомнил эксперт.
«Ну просто откровенную чепуху говорил. Стоит рядом со «старшим товарищем, и говорит все то же самое, что ранее говорил сам Волкер, который делает все возможное, чтобы никакого компромисса не было», — подчеркнул политолог.
«И понятно, что на столе наверняка лежит и вариант полного отказа Украины от Донбасса. Не могут они публично это сказать, но я думаю, что допускают. Если не будет поддержки требования Украины изменить формулу Штайнмайера, то будет движение в сторону возведения условной стены между Донбассом и Украиной», — сказал эксперт.
«Сама формула Штайнмайера вступит в силу, если в ОБСЕ признают выборы в Донбассе демократическими. И тут у команды Зеленского появляется надежда, что ОБСЕ никогда такого не скажет, мол, там не смогли участвовать радикальные националисты и так далее. Тогда особый статус Донбасса не в ступит в силу, надежда на это умрет. Мне кажется, сейчас в правительстве Украины рассчитывают именно на такое развитие событий, поэтому и звучат все эти противоречивые заявления», — резюмировал Михаил Погребинский.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко накануне озвучил «формулу Зеленского» — план прекращения конфликта в Донбассе.
По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.
Пристайко отметил, по условной «формуле Зеленского» возможны радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что «на все про все» у властей страны есть лишь полгода-год.
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти не будут предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе.
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Украина , Видео , В мире , Михаил Погребинский , Вадим Пристайко , Курт Волкер , МИД , ОБСЕ , Правительство Украины , Совет Европы , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Москва
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