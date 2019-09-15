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Зеленскому пригрозили Холокостом за продажу украинской земли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
В Богдановке Николаевской области Украины осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. «Опомнитесь, ж_ды, остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту», — сообщил Долинский в своем Facebook.
Он также опубликовал фотографию оскверненного памятника, на который нанесли свастику.
На Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, связанных с еврейской диаспорой. Один из последних случаев также произошел в Николаевской области.
Ранее неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище, а также осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги в Одессе. В Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова».
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Комментарии27
Украина , Видео , В мире , Эдуард Долинский
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