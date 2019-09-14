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Жена Зеленского рассказала о своих планах 

News.ru + ещё 1 27 минут назад
«Пришло время действовать»
Фото: ТАСС
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.
Жена политика поделилась, что сейчас выполняет представительские функции, однако планирует выбрать гуманитарные миссии, близкие ей.
Пришло время действовать, — подчеркнула она.
Зеленская добавила, что сейчас работает над своими инициативами и проектами. Среди них — деятельность, направленная на поддержание здоровья будущих поколений, передаёт «Интерфакс-Украина».
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что среднестатистическая семья в стране несчастна. По его словам, родственники перестали собираться за одним столом. Политик уверен, что человек не может быть счастлив, если его семья несчастна.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Интерфакс , Киев
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