Жена Зеленского рассказала о своих планах

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве . Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.

Жена политика поделилась, что сейчас выполняет представительские функции, однако планирует выбрать гуманитарные миссии, близкие ей.

Пришло время действовать, — подчеркнула она.

Зеленская добавила, что сейчас работает над своими инициативами и проектами. Среди них — деятельность, направленная на поддержание здоровья будущих поколений, передаёт «Интерфакс-Украина».

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что среднестатистическая семья в стране несчастна. По его словам, родственники перестали собираться за одним столом. Политик уверен, что человек не может быть счастлив, если его семья несчастна.