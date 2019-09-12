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Освобожденный украинец объяснил, почему не пожал руку Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Павел Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому
Фото: РИА Новости
Украинец Павел Гриб, который был возвращен на родину в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой, рассказал, почему воздержался от рукопожатия с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Би-би-си Украина".
Мужчина заявил, что быз дезориентирован в пространстве, поскольку выходил из самолета последним.
"Подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало", — сказал Гриб.
Он также добавил, что не до конца осозновал реальность происходящего. Украинец отметил, что на президента Украины ему указал отец, однако Гриб не сразу узнал Зеленского, поскольку картинка в его глазах мигала. Позднее мужчина выразил сожаление о том, что не поприветствовал украинского лидера при встрече.
Ранее сообщалось, что командир моряков назвал причины отсутсвия ответного огня в Керченском проливе.
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Украина , В мире , Павел Гриб , Владимир Зеленский , Киев , Москва
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