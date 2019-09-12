Павел Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

Освобожденный украинец объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

Мужчина заявил, что быз дезориентирован в пространстве, поскольку выходил из самолета последним.

"Подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало", — сказал Гриб.

Он также добавил, что не до конца осозновал реальность происходящего. Украинец отметил, что на президента Украины ему указал отец, однако Гриб не сразу узнал Зеленского, поскольку картинка в его глазах мигала. Позднее мужчина выразил сожаление о том, что не поприветствовал украинского лидера при встрече.

Ранее сообщалось, что командир моряков назвал причины отсутсвия ответного огня в Керченском проливе.