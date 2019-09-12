Союз олигархов: Ахметов и Порошенко против Зеленского

Как и следовало ожидать, за фасадом беспрецедентного единения, достигнутого в результате триумфальных для господина Зеленского президентских и парламентских выборов, начинают собирать силы его противники

Рината Ахметова и Сообщается о состоявшейся встрече встревоженных напором Игоря Коломойского вчерашних безраздельных хозяев Украины Петра Порошенко , которые обдумывали варианты защиты. А лучшая защита, как известно, нападение.

Судя по всему, олигархи всерьёз опасаются за судьбу своих активов, на которые нацелились неугомонный Игорь Валерьевич и находящаяся под его влиянием команда «молодых реформаторов». Весьма осведомлённый бывший нардеп Александр Онищенко пишет на своей странице в ФБ: «Порошенко дал задание С14 рекрутировать людей, которых уволили из МВД СБУ . Для этого уже выделен большой бюджет. Также собирают по максимуму актив из радикалов, особенно "Нацкорпуса", "Азова", "Нацдружин", других группировок не подконтрольных системе. "Старшим" выплачивается по 2000 долларов под раскачку ситуации. Хотят набрать "армию" 5000 — 10000 человек. Уже есть неполные списки её личного состава».

Промайданные СМИ бросились эту информацию опровергать и высмеивать, особенно напирая на давешнее членство Онищенко в бывшей Партии Регионов — «бывший член Партии Регионов», «депутат-регионал» и тому подобное.

Между тем слухи о коалиции Порошенко с Ахметовым имеют все основания: оба сейчас находятся под ударом (особенно в деле по расследованию грандиозной схемы «Роттердам+»), их богатые активы представляют несомненную ценность в нищающей стране, политическое влияние обоих на нынешнюю власть (а значит и шансы на действенную защиту) практически сведено к нулю.

Тактический союз двух олигархов не просто возможен, а жизненно необходим. Так что информация Александра Онищенко имеет право быть услышанной, тем более аналогичных сигналов поступает всё больше.

Учитывая особенности современного украинского мировоззрения можно предположить, что поводом для выступления станет некая опасность «пророссийского реванша». Это позволит объединить под своими знамёнами националистов Тягнибока и Яроша, различных «ветеранов АТО», сочувствующую «партии войны» массовку уличных активистов, коих в столице предостаточно.

Ахметов и Порошенко имеют достаточно материальных, людских и информационных ресурсов, чтобы придать мероприятию должный размах и политический резонанс. В частности, с начала ноября цены на газ для рядовых потребителей рекордно повысятся, что создаст почву для массового недовольства; да и много иных поводов восхищаться господином Зеленским к тому времени поубавится.

Очевидно опасаясь такого оборота событий и обвинений в «пророссийскости», Зеленский всё больше позиционирует себя как правоверный наследник курса на радикальную украинизацию и тотальную евроинтеграцию.

Практически ни одно политическое дело против антимайдановцев не прекращено (обмен пленными не есть юридическое оправдание), несколько раз им публично заявлено о неприменимости наиважнейших пунктов Минских соглашений, подтверждена легитимность драконовских законов о государственном языке и образовании, продолжается антироссийская риторика не только СМИ, но и новоназначенных должностных лиц.

Всё это, напряду с продолжающимися боевыми действиями на Донбассе, постепенно отталкивает от Зеленского приведших его к власти русскоязычных избирателей (на которых, похоже, президенту уже наплевать). Вдобавок начата массированная атака на вторую по значимости парламентскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и её информационные ресурсы — телеканалы NewsOne, ZIK, 112. Однако попытка президента выслужиться перед местными националистами бесперспективна, а вот нового противника (вместо потенциального союзника) Зеленский уже получил.

Более того, нелепый наскок на Медведчука дополнительно ухудшит отношения с Москвой, о чем заранее своего украинского коллегу предупредил Владимир Путин

Никаких обещанных посадок коррумпированных чиновников за полгода с начала президентства так и не состоялось. Более того, многие из них продолжают работать на государственных постах и после смены хозяина Банковой.

Например, остающийся в составе правительства могущественный министр МВД Арсен Аваков , который в случае необходимости может как самостоятельно действовать против интересов новой власти, так и выступить негласным союзником инспирированного бунта. Подконтрольный Авакову лидер ультраправых Андрей Билецкий уже рассуждает, как его «азовцы» будут громить мифический «пророссийский реванш»:

«Они реально почувствовали себя силой. Они — прокремлевская пятая колонна. Но хочу предупредить — мы не Порошенко… Мы — те, про существование которых вы не в курсе, поскольку видите мир через окна дорогих машин. Мы решающая сила революций, мы вели тихие подпольные войны в русифицированных индустриальных городах, мы воюем на Донбассе. И мы не дадим вам почувствовать себя хозяевами».

Особенно смешно про «тихие войны» харьковчанина Билецкого — а то в городе не знают, за чей кошт существовала его банда.

Кого считать «пятой колонной» решать, конечно, не Билецкому (и не его коллегам Тягнибоку и Ярошу), а людям с необходимыми финансами. Вопрос в том, будут ли «изменниками» назначен сразу дуэт «Владимир Зеленский — Виктор Медведчук » или пока лишь один Медведчук.

Стараясь избежать первого сценария, Владимир Александрович страстно отпихивает от себя Виктора Владимировича. Но ведь истинная проблема Зеленского состоит в том, что попытавшись бросить на съедение шакалам Медведчука, он никоим образом себя не спасает. Напротив, утратив потенциального союзника он ещё больше теряет симпатии Юго-Востока, резко усиливает ненавидящих его националистов и не освобождается от удушающего поводка Коломойского.

Вообще, пока будет существовать фактор Коломойского, почти автоматически будет присутствовать сопротивление его амбиционным планам Ахметова, Порошенко и других олигархов. А значит, и опасность уличного бунта подконтрольных им националистов.

Пытаясь опираться не на избравшие его регионы, а лишь на столичную национал-либеральную интеллигенцию, пиар-технологии и поддержку евроатлантического сообщества, Зеленский делает двойную ошибку. «Люди со светлыми лицами» струсят и предадут его сразу, как только на улицы выйдут хорошо организованные громилы, а Запад марионетке-неудачнику излишне помогать не станет, поскольку управление страной продолжит осуществляться из того же посольства.

Да и вряд ли речь пойдёт о захвате власти как таковой: скорее, о давлении на власть ради получения определённых преференций, гарантий неприкосновенности бизнеса и конкретных персоналий.

Реально ситуация у господина Зеленского весьма непростая и требует от него чудовищной изворотливости. Но чем дольше он будет петлять, тем меньше у него будет оставаться кредита народного доверия, а значит и майданные настроения будут усиливаться — благо, их есть кому подогревать.