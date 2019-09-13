В Раде анонсировали выборы мэра Киева

Досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году, заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко

«Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы нужны уже сейчас — перезагрузка власти должна произойти в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город», — сообщил Ткаченко в соцсетях, передает ТАСС.

Он добавил, что в результате политики предыдущего руководства города за последние шесть лет жители Киева столкнулись с ростом коррупции, бездействием чиновников, отсутствием самоуправления и т.д.

Кличко заявлял, что собирается вновь выдвигаться на пост мэра города.