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В Раде анонсировали выборы мэра Киева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
В Раде анонсировали выборы мэра Киева
Фото: РИА Новости
Досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году, заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.
«Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы нужны уже сейчас — перезагрузка власти должна произойти в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город», — сообщил Ткаченко в соцсетях, передает ТАСС.
Он добавил, что в результате политики предыдущего руководства города за последние шесть лет жители Киева столкнулись с ростом коррупции, бездействием чиновников, отсутствием самоуправления и т.д.
Напомним, кабинет министров Украины поддержал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он занимает одновременно с постом мэра.
Кличко заявлял, что собирается вновь выдвигаться на пост мэра города.
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Украина , В мире , Виталий Кличко , Александр Ткаченко , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Киев
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