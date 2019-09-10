Зеленский намерен стать диктатором

Автор издания напомнил, что, помимо роли Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», учителя истории, ставшего президентом Украины, несколько лет назад ныне реальный украинский лидер сыграл Наполеона.

«Сейчас он все больше отходит от первой роли и приближается ко второй», — убежден журналист.

По его мнению, об этом свидетельствуют изменения, которые Зеленский хочет внести в законодательство, а именно лишить депутатов неприкосновенности, наделить себя правом назначать руководителей Бюро расследований и Антикоррупционного бюро, уменьшить состав Верховной рады , подчинить Национальную гвардию себе непосредственно.

«Президент Украины намерен добиться поистине диктаторских полномочий», — уверен автор публикации.

Он объяснил это стремлением Зеленского реализовать свою власть, в том числе провести непопулярные реформы, при отсутствии того, на кого можно опереться, кроме себя и народа.