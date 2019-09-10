Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада поддержала законопроект Зеленского об импичменте президента 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Рада приняла закон об импичменте президента
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной рады поддержали в целом законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. За соответствующий законопроект во вторник отдали свои голоса 245 депутатов из 226 необходимых.
"Целью и заданием этого законопроекта является создание правовых оснований для гарантирования реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа механизма парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, возможности практической реализации процедуры импичмента президента", — заявил во вторник с трибуны парламента Украины заместитель председателя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Он пояснил, что документ необходимо принять, так как "действующее законодательство содержит ряд неопределенностей, существенных недоработок", при которых положения об импичменте носят "исключительно декларативный характер".
ТАСС: последние новости
В Крыму считают, что протест украинского МИДа не имеет значения для выборов В Крыму считают, что протест украинского МИДа не имеет значения для выборов На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с ГСМ и взрывоопасными элементами На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с ГСМ и взрывоопасными элементами Зеленский наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов Зеленский наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов
Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана10
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя25
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России97
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы2
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России60
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение